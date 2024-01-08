المركزي الهندي يحتاج لإعادة التركيز على النمو الاقتصادي

طبقاً لرؤية حاكم البنك المركزي الهندي شاكتيكانتا داس، فإن الخطر الرئيسى الذي يواجه بلاده هو عدم الاستقرار المالي.

قال داس، في بيان السياسة النقدية للبنك الشهر الماضي:“لا يجب أن ننتظر اشتعال النيران ثم التصرف، بل يجب أن تكون الحكمة في جميع الأوقات هي الفلسفة التوجيهية، لكل من صُناع القوانين والكيانات الخاضعة للقوانين”.

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في الواقع، يتضح من السياسات الأخيرة للبنك الاحتياطي الهندي أن الاستقرار المالي يمثل أولوية أكبر حاليًا من النمو الاقتصادي أو السيطرة على التضخم، وهي الركائز الأساسية المعتادة للبنوك المركزية الحديثة، على ما يبدو بسبب الشعور بأن التضخم تحت السيطرة والنمو ثابت.

المشكلة هي أن النهج الذي يتبعه داس، جُرب من قبل في الهند وكانت النتيجة كارثية، ففي ظل محاولته لاستباق الاضطرابات المالية من خلال أدوات السياسة القديمة، يعرض البنك المركزي الاقتصاد للخطر بشكل غير مقصود.

عندما تولى راغورام راجان، منصب محافظ بنك الاحتياطي الهندي في 2013، بدأ بقناعة تفيد أنه لا يمكن استعادة ثقة المستثمرين إلا من خلال التركيز الحازم على الاستقرار المالي .. لذلك حث البنوك لتحديد القروض المتعثرة.

على عكس توقعات راجان، تسببت هذه الحملة في انهيار ثقة القطاع الخاص في بنك الاحتياطي الهندي ، لأنها أدت إلى ارتفاع حالات إفلاس الشركات وتراجع رغبة البنوك في إصدار قروض جديدة.

بعد رحيل راجان في 2016، بلغ متوسط النمو الاقتصادي حوالي 5.5% فقط بين 2017 و2019، أي أقل بأكثر من 2% من معدل النمو السابق، كما انخفض الإنتاج الصناعي.

يظهر الاقتصاد مرة أخرى الآن علامات ضعف هيكلي.

رغم أن التشديد النقدي السريع كان فعالاً في خفض التضخم، فقد انخفضت رغبة الأسر في الاستهلاك.

والواقع أن مساهمة الاستهلاك في الناتج المحلي الإجمالي تتراجع، إذ انخفضت إلى 56.8 في الربع الثاني من أبريل إلى يونيو مقارنة بـ 59.3% في العام السابق، وهذه مسألة مثيرة للقلق لأن الهند في الأساس اقتصاد مدفوع بالطلب المحلي.

يستمر التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والوقود، في الانخفاض منذ يناير الماضي، مما يعني أن الطلب أقل من المتوقع، وهذا يشير إلى أن الأسر الهندية إما تفتقر إلى الثقة في مصادر دخلها المستقبلية أو تعتقد أن دخلها لن يكون كافياً لمواجهة الاحتمالات المستقبلية.

في الوقت نفسه، يتزايد الطلب على القروض الشخصية، فقد كان حجم القروض الشخصية الجديدة غير المضمونة أعلى بنسبة 27% في أكتوبر عن العام السابق.

جاء النمو في الغالب من القروض الصغيرة المقدمة من بنوك الظل ومصدري بطاقات الائتمان، وهذا يدل على ما يبدو على أن الأسر تكمل دخلها بالقروض، وبالتالي يشير إلى ضعف القدرة المالية.

طلب بنك الاحتياطي الهندي، في نوفمبر، من البنوك تخصيص زيادة بنسبة 25% من رأس المال للقروض الشخصية، وذلك خوفًا من أن يكون هذا الاقتراض غير مستدام، لكن تقييد رأسمال البنوك للتخفيف من المخاطر سيجعل إصدارها للقروض الشخصية أكثر تكلفة.

الريف الهندي لم ينج من الضغط أيضًا، إذ سجل القطاع الزراعي نموًا في الإنتاج بنسبة 1.2% بين شهري أبريل ويونيو، وهي أدنى زيادة منذ أعوام عديدة.

ويمكن ملاحظة ضعف الطلب في البيانات الصادرة عن جمعية مصنّعي السيارات الهندية، والتي تظهر أن مبيعات الجرارات والمعدات الزراعية انخفضت بنسبة 27% في نوفمبر عن العام السابق.

كما أسهمت ظاهرة أل نينو المناخية في خلق ظروف مناخية أكثر جفافاً من المعتاد داخل الهند، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي.

ومع ذلك، لا يزال أكثر من نصف الهنود يعتمدون على الزراعة في معيشتهم.

تتأثر الشركات الهندية بالضغوط أيضًا، وأبلغت مزيد من الشركات الكبيرة عن انخفاض إيراداتها رغم هوامش الربح الجيدة، وهذا قد يعني أن نمو الناتج الصناعي القوي يعزز المخزونات وليس المبيعات الفعلية.

في القطاع المالي، كانت البنوك التجارية تمرر زيادات أسعار الفائدة القياسية بسرعة إلى المقترضين، فيما اتسمت بالبطء في رفع أسعار الفائدة على الودائع، وهذا سمح لهم بتعزيز صافي هوامش الفائدة والأرباح.

ومع ذلك، تواصل البنوك شطب كميات كبيرة من القروض المتعثرة. فقد أوضح بنك الاحتياطي الهندي أن حوالي 24 مليار دولار من القروض صُنفت باعتبارها غير قابلة للاسترداد خلال العام المالي المنتهي في مارس الماضي.

لكن الغريب أن هذا المستوى المرتفع من الديون لا يبدو وكأنه يثير قلق البنك المركزي.

في الوقت نفسه، أدى التشديد السريع للسياسة النقدية إلى امتصاص السيولة من النظام المصرفي، إذ تتعرض البنوك الصغيرة لمخاطر متزايدة، بالنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة بين عشية وضحاها وسوق رأس المال المحلي.

من الواضح أن المقترضين والمصرفيين الذين يعانون ليسوا متفائلين على النحو الذي يوحي به الضجيج حول قصة النمو في الهند.

إحدى المشكلات هي أن بنك الاحتياطي الهندي لديه الكثير للعمل عليه، ويجب أن ينقل مسئولياته عن تنظيم البنوك التجارية إلى منظمة أخرى في أقرب وقت ممكن، وهذا سيتيح له التركيز بشكل أفضل على الأولويات الأساسية لإدارة التضخم والنمو الاقتصادي.

ثانيًا، يجب على بنك الاحتياطي الهندي والهيئات التنظيمية المالية الأخرى العمل معًا لتعزيز أسواق رأس المال في البلاد.

وأخيرًا، يجب على بنك الاحتياطي الهندي الامتناع عن تضييق الخناق بقوة على البراعم الاقتصادية الخضراء المرتبطة بثقة القطاع الخاص تحت مسمى الاستقرار المالي، فهذا غير مفيد بشكل واضح في الهند.

من المقبول تمامًا عمل بنك الاحتياطي الهندي كمرساة لاستقرار الاقتصاد، لكن ليس على حساب دوره الأكثر أهمية كعامل تمكيني وداعم للنمو الاقتصادي.

وفي ظل ارتفاع ديون الحكومة الهندية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لا يوجد الكثير مما يمكن للقطاع العام القيام به، بل يجب أن يتولى القطاع الخاص زمام الأمور، لكن لكي يحدث ذلك، يجب على البنك المركزي تنظيم مزيج السياسات الصحيح بعناية.