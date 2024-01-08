نقص السفن يعيق مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) كان نقص السفن التي تنقل السيارات، سببًا في ارتفاع أسعار الشحن إلى مستويات قياسية، والحد من تدفق صادرات السيارات الكهربائية من الصين إلى أوروبا.

لقد تخلصت شركات الشحن من السفن القديمة خلال 2020، عندما توقفت مصانع السيارات حول العالم عن العمل بسبب الوباء، فيما لا يُتوقع أن تكون العديد من حاملات السيارات البديلة جاهزة قبل ثلاثة أعوام أخرى.

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ومع ذلك، فإن عودة الطلب العالمي على السيارات بشكل أسرع من المتوقع، بجانب الدفعة القوية للصادرات الصينية، تركت الصناعة تواجه نقصًا في السفن الرئيسة.

قال أحد المسؤولين التنفيذيين من إحدى شركات توزيع السيارات العالمية الكبرى، إن“شحن السيارات العالمي يسير بشكل جيد للغاية”، مضيفًا أن عدد السفن المستخدمة لا يزال أقل بنحو 10% من مستويات ما قبل كوفيد.

وتابع المسؤول:“الآن عادت شركات صناعة السيارات إلى الإنتاج، بجانب الصادرات الصينية، وأصبح الشحن أشبه بمعركة”.

ويُتوقع أن يرتفع عدد السيارات المشحونة عبر المحيطات بنسبة 17% خلال 2023 إلى مستوى قياسي يبلغ 23.4 مليون، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجل في 2018، وفقًا لشركة“كلاركسونز” للشحن البحري.

وشهدت واردات السيارات الأوروبية أكبر زيادة على الإطلاق في أي منطقة، حيث ارتفعت بنسبة 40% خلال 2023.

كما يُتوقع أن تشحن الصين 4.3 مليون سيارة خلال العام، مقارنة بأقل من مليون سيارة في 2020.

وذكرت صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية أن اليابان وكوريا تعدان من أكبر جهات التصدير الأخرى.

كما أدى النقص في الشحن إلى ارتفاع أسعار الرحلات اليومية إلى 115 ألف دولار، أي أعلى بنسبة 10% عما كانت عليه في 2022 وأعلى سبع مرات من الأسعار في 2019.

يقول المحللون إن العديد من شركات صناعة السيارات تقوم بشحن السيارات حول العالم، لكن النقص الأخير يؤثر بشكل خاص على العلامات التجارية الصينية التي تبيع السيارات الكهربائية في أوروبا.

جدير بالذكر أن الشركات الصينية رفعت صادراتها بسبب الطاقة الفائضة في مصانعها المحلية، وليس لديها بدائل لاستخدام الشحن البحري.

قال ماتياس شميدت، المحلل المتخصص في تتبع مبيعات السيارات الكهربائية الأوروبية، إن شركات صناعة السيارات الصينية التي تنتج سياراتها على النطاق المحلي وتبيعها إلى أوروبا“معرضة بالكامل للشحن البحري مع عدم وجود مصانع إنتاج أوروبية”.

تعمل شركات صناعة السيارات الصينية على توسيع حصتها السوقية بشكل مطرد في أوروبا مع زيادة مبيعاتها في المنطقة.

وأضاف شميدت أن حصة القارة من السيارات التابعة للعلامات التجارية الصينية ارتفعت بالكاد بين شهري سبتمبر وأكتوبر، وهو الأمر الذي يرجع بشكل كبير إلى مشاكل الشحن.

ورغم أن العديد من الشركات الصينية تخطط لبناء مصانع أوروبية محلية، فإنها لن تبدأ في إنتاج السيارات حتى وقت لاحق من العقد الحالي.

يذكر أن واحدة تقريبًا من كل أربعة سيارات كهربائية تُباع في أوروبا تأتي من البر الرئيس للصين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الشحنات القادمة من“تسلا” و”بي.واي.دي” و”بولي ستار”، كما تُصنع شركات“رينو” و”بي.إم.دبليو” و”فولفو” بعض الموديلات في الصين لبيعها في أوروبا.

قال شميدت إن“عاصفة كوفيد المثالية تسببت في إلغاء رحلات العديد من السفن القديمة المخصصة لشحن السيارات عندما انخفض الطلب على السيارات إلى أدنى مستوياته، ورأت شركات الشحن فرصتها للحد من العرض والحفاظ على ارتفاع الأسعار قدر الإمكان”.