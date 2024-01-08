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استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية قبل أشهر من انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس

1/8/2024 2:22:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت الرئاسة الفرنسية، الإثنين، استقالة رئيسة الوزراء“إليزابيث بورن”، فيما لم يعلن رئيس البلاد“إيمانويل ماكرون” عن خليفتها بعد.

ويتزامن ذلك مع ضغوط أعضاء مجلس النواب على“ماكرون” وحكومته، فيما يتعلق بتمرير التشريعات الجديدة، بعدما خسر الأغلبية المطلقة في البرلمان.

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ويأتي تغيير رئيسة الوزراء بعد عام من الأزمات السياسية الناجمة عن إصلاحات وتشريعات أثارت خلافات واسعة تتعلق بنظام التقاعد وقوانين الهجرة.

كما يأتي قبيل انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف، وأيضًا قبل خمسة أشهر فقط من انتخابات البرلمان الأوروبي، في وقت ينتشر فيه الاستياء العام من الكتلة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والفشل في الحد من الهجرة.

ويُعتقد أن المرشحين الأوفر حظًا لخلافة“بورن” هما وزير التعليم“غابرييل أتال” (34 عامًا)، ووزير الدفاع“سيباستيان ليكورنو” (37 عامًا)، وكلاهما سيكون أصغر رئيس وزراء لفرنسا على الإطلاق.

المصدر:

MENAFN09012024000202011048ID1107696982

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