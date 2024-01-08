اتحاد التأمين يوصى أعضاءه بالتوسع فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى

MENAFN - Al-Borsa News) أوصى الاتحاد المصرى للتأمين أعضاءه من الشركات العاملة بالسوق بضرورة التوسع فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والابتكارات التقنية إضافة إلى نشر الحلول الرقمية ضمن أنشطتها التشغيلية خلال السنوات القادمة.

وقال الاتحاد فى نشرته الدورية التى يبثها للمتعاملين بالقطاع عبر موقعه الإلكترونى إنه من المتوقع أن يزيد حجم استخدام الذكاء الاصطناعى فى عمليات التأمين مما سيؤدى إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 40% بحلول عام 2030.

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ووفقا للاتحاد، يعزز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى من مقومات النمو والابتكار فى قطاع التأمين حى تتبنى الشركات تلك التقنيات لتبسيط عملياتها وتوفير تجارب أفضل للعملاء من خلال ميكنة عملية معالجة المطالبات، والاكتتاب والكشف عن الغش و الاحتيال فى مطالبات التأمين، فضلا عن تحديد المخاطر وإدارتها بشكل أكثر فعالية من خلال تحليل البيانات من مصادر مختلفة.

ووفقا للنشرة، يسهم استخدام تلك التقنيات كذلك فى مساعدة شركات التأمين على إتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تسعير التغطيات وإدارة المطالبات، إلى جانب تكوين رؤية أفضل للمخاطر من خلال تقديم تغطية تأمينية للمخاطر التى كان من الصعب تأمينها سابقاً على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الإلكترونية.

كما تسهم كذلك فى الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع غير مؤمن عليها من خلال القنوات الرقمية واستخدام التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعى.

ويقدر حجم استخدام الذكاء الاصطناعى العالمى فى سوق التأمين بنحو 4.59 مليار دولار أمريكى فى عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوى مركب قدره 33.06% فى الفترة من عام 2023 إلى عام 2032.

فى سياق متصل، نوهت النشرة إلى إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من القرارات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وتشمل القرارات 139 و140 و141، والتى من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالى غير المصرفى وصناعة التأمين فى مجال التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى.

يذكر أن مصر تعد أول دولة عربية وأفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعى المسؤول، حيث أنشأت الحكومة، المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى فى نوفمبر 2019 باعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى.

ويتولى المجلس وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعى وتنفيذها وإدارتها من خلال تعاون وثيق مع الخبراء والجهات المعنية وقد تم مؤخراً إصدار الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول فى 2023.