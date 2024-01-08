اتحاد التأمين يوصى أعضاءه بالتوسع فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أوصى الاتحاد المصرى للتأمين أعضاءه من الشركات العاملة بالسوق بضرورة التوسع فى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والابتكارات التقنية إضافة إلى نشر الحلول الرقمية ضمن أنشطتها التشغيلية خلال السنوات القادمة.
وقال الاتحاد فى نشرته الدورية التى يبثها للمتعاملين بالقطاع عبر موقعه الإلكترونى إنه من المتوقع أن يزيد حجم استخدام الذكاء الاصطناعى فى عمليات التأمين مما سيؤدى إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 40% بحلول عام 2030.
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ووفقا للاتحاد، يعزز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى من مقومات النمو والابتكار فى قطاع التأمين حى تتبنى الشركات تلك التقنيات لتبسيط عملياتها وتوفير تجارب أفضل للعملاء من خلال ميكنة عملية معالجة المطالبات، والاكتتاب والكشف عن الغش و الاحتيال فى مطالبات التأمين، فضلا عن تحديد المخاطر وإدارتها بشكل أكثر فعالية من خلال تحليل البيانات من مصادر مختلفة.
ووفقا للنشرة، يسهم استخدام تلك التقنيات كذلك فى مساعدة شركات التأمين على إتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تسعير التغطيات وإدارة المطالبات، إلى جانب تكوين رؤية أفضل للمخاطر من خلال تقديم تغطية تأمينية للمخاطر التى كان من الصعب تأمينها سابقاً على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الإلكترونية.
كما تسهم كذلك فى الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع غير مؤمن عليها من خلال القنوات الرقمية واستخدام التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعى.
ويقدر حجم استخدام الذكاء الاصطناعى العالمى فى سوق التأمين بنحو 4.59 مليار دولار أمريكى فى عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوى مركب قدره 33.06% فى الفترة من عام 2023 إلى عام 2032.
فى سياق متصل، نوهت النشرة إلى إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من القرارات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وتشمل القرارات 139 و140 و141، والتى من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالى غير المصرفى وصناعة التأمين فى مجال التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى.
يذكر أن مصر تعد أول دولة عربية وأفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن الذكاء الاصطناعى المسؤول، حيث أنشأت الحكومة، المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى فى نوفمبر 2019 باعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى.
ويتولى المجلس وضع استراتيجية الذكاء الاصطناعى وتنفيذها وإدارتها من خلال تعاون وثيق مع الخبراء والجهات المعنية وقد تم مؤخراً إصدار الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول فى 2023.
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