ملك الأردن: أمامنا جيل كامل من الأيتام في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمان/PNN/قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، إن الحرب الدائرة في غزة خلفت "جيلا كاملا من الأيتام في القطاع"، مبيّنا أن عدد الضحايا الأطفال في القطاع تجاوز حصيلة الضحايا من الأطفال في كافة صراعات وحروب العالم خلال عام 2023.
جاء ذلك في كلمته خلال زيارته إلى صرح كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية، كيجالي، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقال الملك عبد الله الثاني إن "الفظائع التي شهدت عليها هذه الجدران تذكرنا باستمرار بالتبعات المخيفة لتجريد الآخر من إنسانيته، إنها تذكرنا بأن بث الخوف والمعلومات المضللة، في ظل غياب رد فعل دولي، يقود إلى أبشع أشكال التطرف المميت".
وأضاف: "أصبح نحو 30 ألفا في قطاع غزة في عداد الشهداء والمفقودين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والغالبية العظمى منهم، أي حوالي 70%، من النساء والأطفال. لقد تجاوز عدد الضحايا الأطفال في غزة عدد الضحايا من الأطفال في كل الصراعات والحروب التي شهدها العالم خلال العام الماضي مجتمعة. وفقد العديد من الأطفال الناجين أحد والديهما أو كليهما. أمامنا جيل كامل من الأيتام.
كيف يمكن للعدوان والقصف العشوائيين أن يحققا السلام؟ كيف يمكن أن يضمنا الأمن وهما يؤججان الكراهية؟
وشدد العاهل الأردني، في كلمته، على أنه "دون التوصل للسلام العادل على أساس حل الدولتين، سيستمر العالم بدفع ثمن باهظ لفشله في حل هذا الصراع، ولن نتمكن أبدا من أن ننعم بالسلام والاستقرار الحقيقيين في الشرق الأوسط."
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