ملك الأردن: أمامنا جيل كامل من الأيتام في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) عمان/PNN/قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، إن الحرب الدائرة في غزة خلفت "جيلا كاملا من الأيتام في القطاع"، مبيّنا أن عدد الضحايا الأطفال في القطاع تجاوز حصيلة الضحايا من الأطفال في كافة صراعات وحروب العالم خلال عام 2023.

جاء ذلك في كلمته خلال زيارته إلى صرح كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية، كيجالي، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقال الملك عبد الله الثاني إن "الفظائع التي شهدت عليها هذه الجدران تذكرنا باستمرار بالتبعات المخيفة لتجريد الآخر من إنسانيته، إنها تذكرنا بأن بث الخوف والمعلومات المضللة، في ظل غياب رد فعل دولي، يقود إلى أبشع أشكال التطرف المميت".

وأضاف: "أصبح نحو 30 ألفا في قطاع غزة في عداد الشهداء والمفقودين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والغالبية العظمى منهم، أي حوالي 70%، من النساء والأطفال. لقد تجاوز عدد الضحايا الأطفال في غزة عدد الضحايا من الأطفال في كل الصراعات والحروب التي شهدها العالم خلال العام الماضي مجتمعة. وفقد العديد من الأطفال الناجين أحد والديهما أو كليهما. أمامنا جيل كامل من الأيتام.

كيف يمكن للعدوان والقصف العشوائيين أن يحققا السلام؟ كيف يمكن أن يضمنا الأمن وهما يؤججان الكراهية؟

وشدد العاهل الأردني، في كلمته، على أنه "دون التوصل للسلام العادل على أساس حل الدولتين، سيستمر العالم بدفع ثمن باهظ لفشله في حل هذا الصراع، ولن نتمكن أبدا من أن ننعم بالسلام والاستقرار الحقيقيين في الشرق الأوسط."



