مستعمرون يقتحمون موقعا أثريا شرق بيت لحم ويجرون عمليات ترميم فيه

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/اقتحم مستعمرون اليوم الاثنين، موقعا أثريا وتاريخيا في بلدة "جناته" شرق بيت لحم .

وقال رئيس بلدية جناته سامي الزير ، إن مستعمرين اقتحموا "عين حمده"، وهي عبارة عن نبع مياه تابع للبلدية، يحيط به الشارع الالتفافي وعلى مقربة من مستوطنة "تكواع"، وشرعوا بأعمال ترميم في محاولة للاستيلاء عليه.

وأضاف الزير أن السيطرة على "عين حمدة" تعني التمهيد للاستيلاء على مئات الدونمات التي تحيط بها.



