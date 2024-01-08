مستعمرون يقتحمون موقعا أثريا شرق بيت لحم ويجرون عمليات ترميم فيه

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/اقتحم مستعمرون اليوم الاثنين، موقعا أثريا وتاريخيا في بلدة "جناته" شرق بيت لحم .
وقال رئيس بلدية جناته سامي الزير ، إن مستعمرين اقتحموا "عين حمده"، وهي عبارة عن نبع مياه تابع للبلدية، يحيط به الشارع الالتفافي وعلى مقربة من مستوطنة "تكواع"، وشرعوا بأعمال ترميم في محاولة للاستيلاء عليه.
وأضاف الزير أن السيطرة على "عين حمدة" تعني التمهيد للاستيلاء على مئات الدونمات التي تحيط بها.
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