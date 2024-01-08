إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية تل

إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية تل
التاريخ
1/8/2024 2:19:51 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب مساء اليوم الاثنين، مواطن بشظايا الرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل غرب نابلس.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال، اقتحمت قرية تل، حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بشظايا في ظهره.
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