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إصابة مواطن برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية تل

1/8/2024 2:19:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب مساء اليوم الاثنين، مواطن بشظايا الرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل غرب نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال، اقتحمت قرية تل، حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بشظايا في ظهره.


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