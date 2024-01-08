إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قصرة جنوب نابلس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قصرة جنوب نابلس
التاريخ
1/8/2024 2:19:51 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قصرة، جنوب نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، فاندلعت إثرها مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.
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