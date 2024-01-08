فائض الميزان التجاري البرازيلي يسجل رقماً قياسياً في 2023

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – سجل فائض الميزان التجاري البرازيلي للعام 2023 رقماً قياسياً، ووفقاً للبيانات التي نشرتها وزارة التنمية والصناعة والتجارة، يوم الجمعة 5 كانون الثاني/يناير، بلغت صادرات البرازيل 339.7 مليار دولار مقابل 240.8 مليار دولار من الواردات، والذي نتج عنه فائض 98.8 مليار دولار. وبالتالي فإن فائض العام 2023 أكثر بنسبة 60.6% من العام 2022، حيث بلغ الفائض حينها 61.5 مليار دولار. (الصورة أعلاه لحركة الحمولات في ميناء باراناغوا في ولاية بارانا).

وكان نائب رئيس الجمهورية ووزير التنمية والصناعة والتجارة البرازيلي جيرالدو الكمين قد أشار إلى زيادة الشحنات العالمية سواء من ناحية القيمة أو الحجم، كما أشار إلى الهبوط في قيمة المنتجات المستوردة كالأسمدة والديزل.

كما أكد ألكمين أن الصادرات إلى الصين واندونيسيا والمكسيك وفيتنام والاوروغواي والبارغواي في العام 2023، قد سجلت أرقاماً قياسية، حيث تجاوزت المبيعات إلى الصين وللمرة الأولى الـ 100 مليار دولار.“إنها المرة الأولى التي يستورد فيها بلد من البرازيل ما قيمته أكثر من 100 مليار دولار في فترة عام. وأكد ألكمين أن من ضمن المنتجات التي سجلت رقماً قياسياً كانت شحنات الصويا والسكر والذرة واللحوم والآلات الخاصة بالتعدين.

وأضاف نائب الرئيس وزير التنمية والصناعة والتجارة قائلاً:“على الرغم من هبوط سعر السلع والنمو المنخفض للاقتصاد العالمي، فقد حققت البرازيل تقدماً في حجم الصادرات وقيمتها. شهدنا إذاً توسعاً 10 مرات أكبر من المتوسط العالمي، والذي شهد حجماً أكبر بنسبة 0.8%، بينما شهدت البرازيل حجم صادرات أكبر بنسبة 8.7%. إن توقعات الحكومة لهذا العام أن يبلغ اجمالي الصادرات 348 مليار دولار”.

وأفادت سكرتيرة التجارة الخارجية في وزارة التنمية والصناعة والتجارة البرازيلية، تاتيانا برازيرز، أن المبيعات قد نمت إلى وجهات متعددة مثل الصين والولايات المتحدة والمكسيك، كما أشارت إلى أن هبوط أسعار المنتجات التي تستوردها البرازيل مثل الاسمدة قد ساهم في زيادة فائض الميزان التجاري. وقد بلغ التدفق التجاري الناتج عن الواردات والصادرات، 580.5 مليار دولار في العام الماضي.

Ivan Bueno/APPA