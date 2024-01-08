''التربية'' توضح بشأن تعرض طالب للاعتداء: تم إيقاف الموظف عن العمل والتوصية بفصله في حال ثبوت الاعتداء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تفيد وزارة التربية والتعليم أنه توضيحًا لما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طالب للاعتداء من قبل معلم، بأن هذا الموضوع قد ورد إلى الوزارة منذ أكثر من أسبوع واتخذت الوزارة اللازم بشأنه في حينه، حيث تم إيقاف الموظف عن العمل والتوصية بفصله في حال ثبوت الاعتداء، بالإضافة إلى إحالة الموضوع إلى الجهات القانونية المختصة للتحقيق في الأمر.
وتفيد الوزارة بأنه طبقًا لإفادة ولي أمر الطالب، فإن الاعتداء حدث في يوم إجازة رسمية وخارج نطاق المدرسة، وقد تابعت الوزارة مع الجهات المختصة هذه التفاصيل طبقًا للأنظمة والقوانين.
وتوضح وزارة التربية والتعليم بأن الجهات المختصة لديها تتعامل يوميًا مع الكثير من الشكاوى والقضايا المجتمعية والأسرية والطلابية والوظيفية، ولا تقوم بالنشر مراعاة لخصوصيات المجتمع وتلافيًا للخوض في مواضيع هي قيد التحقيق ولم يصدر في شأنها حكم قضائي، حيث أن حادثة الاعتداء الأخيرة تم تداولها من قبل البعض بتفاصيل غير دقيقة، لذا وجب توضيح ذلك.
وعليه، تهيب وزارة التربية والتعليم بالجميع توخي كل الحذر في تداول الصور والأسماء أو الحديث عن استنتاجات وأحكام هي حتى اللحظة في إجراءات التحقيق لدى الجهات المختصة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن دورها التربوي والتعليمي يحتم عليها التعامل بخصوصية وسرية مع أي قضايا من هذا النوع، بحيث تتم مراعاة مشاعر الطفل وولي أمره وخصوصية أسرته وعدم فتح الباب على مصراعيه للخوض في تأويلات وتفاصيل ما زالت غير قطعية.
MENAFN08012024000055011008ID1107696215
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.