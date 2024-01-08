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''التربية'' توضح بشأن تعرض طالب للاعتداء: تم إيقاف الموظف عن العمل والتوصية بفصله في حال ثبوت الاعتداء

1/8/2024 10:16:05 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفيد وزارة التربية والتعليم أنه توضيحًا لما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طالب للاعتداء من قبل معلم، بأن هذا الموضوع قد ورد إلى الوزارة منذ أكثر من أسبوع واتخذت الوزارة اللازم بشأنه في حينه، حيث تم إيقاف الموظف عن العمل والتوصية بفصله في حال ثبوت الاعتداء، بالإضافة إلى إحالة الموضوع إلى الجهات القانونية المختصة للتحقيق في الأمر.
وتفيد الوزارة بأنه طبقًا لإفادة ولي أمر الطالب، فإن الاعتداء حدث في يوم إجازة رسمية وخارج نطاق المدرسة، وقد تابعت الوزارة مع الجهات المختصة هذه التفاصيل طبقًا للأنظمة والقوانين.
وتوضح وزارة التربية والتعليم بأن الجهات المختصة لديها تتعامل يوميًا مع الكثير من الشكاوى والقضايا المجتمعية والأسرية والطلابية والوظيفية، ولا تقوم بالنشر مراعاة لخصوصيات المجتمع وتلافيًا للخوض في مواضيع هي قيد التحقيق ولم يصدر في شأنها حكم قضائي، حيث أن حادثة الاعتداء الأخيرة تم تداولها من قبل البعض بتفاصيل غير دقيقة، لذا وجب توضيح ذلك.
وعليه، تهيب وزارة التربية والتعليم بالجميع توخي كل الحذر في تداول الصور والأسماء أو الحديث عن استنتاجات وأحكام هي حتى اللحظة في إجراءات التحقيق لدى الجهات المختصة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن دورها التربوي والتعليمي يحتم عليها التعامل بخصوصية وسرية مع أي قضايا من هذا النوع، بحيث تتم مراعاة مشاعر الطفل وولي أمره وخصوصية أسرته وعدم فتح الباب على مصراعيه للخوض في تأويلات وتفاصيل ما زالت غير قطعية.

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