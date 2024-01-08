الامن العام : الدفاع المدني يحاول انقاذ مواطن سقط داخل حفرة بالزرقاء
التاريخ
1/8/2024 10:12:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر امني ان بلاغا ورد إلى عمليات الزرقاء يفيد بسقوط شاب ثلاثيني داخل احدى الحفر في منطقة ام الصليح في لواء الهاشمية، حيث تحركت على الفور فرق الدفاع المدني والعمل جار على إخراجه.
وأضاف المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن عمق الحفرة حسب أقوال ذويه أكثر من 25 مترا.
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