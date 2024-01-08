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الامن العام : الدفاع المدني يحاول انقاذ مواطن سقط داخل حفرة بالزرقاء

1/8/2024 10:12:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال مصدر امني ان بلاغا ورد إلى عمليات الزرقاء يفيد بسقوط شاب ثلاثيني داخل احدى الحفر في منطقة ام الصليح في لواء الهاشمية، حيث تحركت على الفور فرق الدفاع المدني والعمل جار على إخراجه.
وأضاف المصدر في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن عمق الحفرة حسب أقوال ذويه أكثر من 25 مترا.

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