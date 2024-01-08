جو بايدن لا يفكر في إقالة وزير الدفاع الأمريكي «الغائب عن الوعي»

قال مسؤول بالبيت الأبيض اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يفكر في إقالة وزير الدفاع لويد أوستن.

لكن المسؤول ذكر أنه لا يعلم إن كان أوستن غائبا عن الوعي في الأيام القليلة الماضية.

وأخفى أوستن دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن الرئيس والشعب لأيام، وقال يوم السبت إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه السرية.

وبقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في المستشفى مع تأكيدات إعلامية أمريكية بأنه غائب عن الوعي، وظهور المزيد من التفاصيل حول صناع القرار الرئيسيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، الذين لم يبلغوا لعدة أيام بينما كان رئيس البنتاغون في وحدة العناية المركزة في والتر مركز والتر ريد الطبي العسكري.

يعكس فشل البنتاغون في الكشف عن دخول أوستن إلى المستشفى افتقارًا مذهلاً للشفافية بشأن مرضه، ومدى خطورته، ومتى قد يسمح بخروجه. مثل هذه السرية، في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة من عدد لا يحصى من أزمات الأمن القومي، تتعارض مع الممارسة المعتادة مع الرئيس وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين وأعضاء مجلس الوزراء.

وقال مسؤول كبير بوزارة الدفاع إن نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس لم يتم إخطارها حتى يوم الخميس بأن أوستن دخل المستشفى منذ الأول من يناير. بمجرد إخطارها، بدأت هيكس في إعداد البيانات لإرسالها إلى الكونغرس ووضعت خططًا للعودة إلى واشنطن، حسبما ذكر المسؤول. كانت هيكس في بورتوريكو في إجازة ولكن كان معها معدات اتصالات للبقاء على اتصال وتم تكليفها بالفعل ببعض الواجبات على مستوى الوزير يوم الثلاثاء.

لم يذكر البنتاغون ما إذا كانت هيكس قد حصلت على تفسير يوم الثلاثاء لسبب توليها بعض مهام أوستن، لكن النقل المؤقت للسلطة ليس أمرا غير عادي وقال المسؤول إنه ليس من غير المألوف أن يتم نقل السلطات بدون تفسير مفصل. قررت هيكس عدم العودة بعد أن أُبلغت أن أوستن سيستأنف السيطرة الكاملة يوم الجمعة.

لم يكن المسؤول مخولا بتقديم تفاصيل عن نقل السلطة وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

لم يتم إخبار بايدن أيضًا بدخول أوستن إلى المستشفى حتى أبلغه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان الخميس. هذا وفقًا لثلاثة أشخاص على علم بالدخول إلى المستشفى ولم يُسمح لهم بالتحدث علنًا وتحدثوا إلى وكالة الأسوشيتدبرس بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

في بيان صدر مساء السبت، تحمل أوستن مسؤولية التأخير في الإخطار.

قال أوستن معترفًا بالمخاوف بشأن الشفافية: "أدرك أنه كان بإمكاني القيام بعمل أفضل لضمان إعلام الجمهور بشكل مناسب ... إنني ألتزم بالقيام بعمل أفضل ... لكن من المهم أن أقول: هذا كان الإجراء الطبي الخاص بي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتي بشأن الإفصاح".









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