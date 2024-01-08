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2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

1/8/2024 10:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 477 مبايعة بقيمة 1.66 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 674.53 مليون درهم و431 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 983.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 138.65 مليون درهم في منطقة الحبية السادسة، تلتها مبايعة بقيمة 47.36 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، ثم مبايعة بقيمة 46.87 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.


وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 183.71 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 187.19 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8.43 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل؛ جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 24.3 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، وأخيراً مبايعة بقيمة 21.5 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 54.32 مليون درهم، تلتها منطقة الصفوح الثانية بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 169.11 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 42.68 مليون درهم.


وسجلت الرهونات، قيمة قدرها 430.56 مليون درهم، منها 28 رهونات أراضي بقيمة 275 مليون درهمـ و101 رهن فلل وشقق بقيمة 155.57 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 202.54 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي العمردي بقيمة 48.2 مليون درهم.


أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 60.74 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 14.41 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 12 مليون درهم.
وام/مصطفى بدر الدين/حليمة الشامسي

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