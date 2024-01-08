طفل عمره 4 سنوات يقدم هدية خطوبة لزميلته بـ 15000 دولار

شهدت منطقة قوانغآن بمقاطعة سيتشوان في جنوب غرب الصين حادثة غريبة، حيث قدم طفل صغير عمره 4 سنوات سبائك ذهبية بقيمة 15000 دولار أمريكي لفتاة في فصله باعتبارها "هدية خطوبة".

كانت الفتاة الصغيرة متحمسة عندما حصلت على قطعتين من البسكويت الذهبي وزن كل منهما أكثر من 100 غرام من الذهب، وعندما عرضت الهدية غير العادية على والديها، أصيبا بالدهشة.

ويظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي الصينية الفتاة وهي تفتح صندوقا أحمر يحتوي على سبائك الذهب، ثم طلبت الأم من ابنتها أن تعيد الهدية لزميلها في الصف، وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أنها اتصلت أيضًا بأسرة الصبي التي اعتذرت نيابة عن طفلها.

وقالت والدة الفتاة إن والدي الصبي أخبراها أن سبائك الذهب مخصصة لزوجته المستقبلية، وأخذها الطفل سرا وأعطاها للفتاة.

وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، جدلاً كبيراً بين مشاهديه حيث

قال أحد المستخدمين: "هذا الصبي الصغير لديه الشجاعة حقًا، حيث قدّم عرضًا مغرياً بـ 200 غرام من الذهب".

" وكتب آخر: "لقد أعطتني حماتي للتو سوارًا، وسألني ابني عما إذا كان بإمكانه إعطاؤه لزميلته في الفصل لأنه يعتقد أنه "السوار" يبدو جميلًا. أعتقد أنني يجب أن أكون ممتنًا لأنه فكر في سؤالي أولاً".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الحادث. في وقت سابق، قدم صبي من شنغهاي خاتم بولغاري بقيمة 19000 يوان كهدية زفاف لزميلته.



