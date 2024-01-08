بعد خسارته المذلة أمام ليفربول.. أرتيتا مدرب أرسنال يستغيث بالطب النفسي لتأهيل نجوم الفريق



أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن لاعبيه بحاجة لإعادة تأهيل نفسي وذهني بعد إهدار العديد من الفرص في الخسارة أمام ليفربول بنتيجة صفر / 2 في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ليتلقى الفريق الهزيمة الثالثة على التوالي.

واكتفى أرسنال بفوز واحد في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات ليؤكد مدربه الإسباني أرتيتا أن فريقه بصدد الوقوع في أزمة نفسية بعد التعثر في اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافسين.

قال أرتيتا عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "ربما أصبحت مشكلة نفسية، لقد كانت واضحة اليوم أمام ليفربول أكثر من مباراتي فولهام و وست هام، لذا أعتقد أننا بحاجة لإعادة ضبط النفس وأعتقد أن فترة التوقف ستكون مفيدة وجاءت في توقيت جيد".

أضاف المدرب الإسباني "لم نستغل الفرص ليس اليوم فقط، ولكن في المباريات القليلة الماضية

ولهذا السبب لا نفوز بالمباريات، لا أشك أننا كنا نستحق الفوز في أكثر من مباراة لكن النتائج مختلفة تماما".

استدرك المدير الفني لأرسنال "لكن عندما يلعب فريقي بهذه الشجاعة أمام ربما أفضل فريق في أوروبا من حيث الحالة الفنية ما الذي يمكنني فعله سوى دعم لاعبي فريقي؟".

وشدد ميكيل أرتيتا في ختام تصريحاته "ما يتعين علينا فعله الآن هو مساندة هؤلاء اللاعبين وتدريبهم لن نعيد اختراع العجلة، لأنهم بالفعل قدموا أداء مميزا ووصلوا لحالة فنية جيدة للغاية في أوقات سابقة".

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