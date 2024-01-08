بواقع 264 ميدالية ملونة.. حصاد وفير لاتحاد كلباء في عام 2023

أشادت إدارة نادي اتحاد كلباء بالإنجازات التي حققتها الفرق الرياضية في مختلف الألعاب خلال العام المنصرم 2023.أكد راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، أن الهدف هو مواصلة العمل بشكل مستمر لتحقيق الإنجازات والبطولات والميداليات على المستوى المحلي والدولي، وأشار إلى أنه من أبرز الإنجازات في العام الماضي فوز النادي بجائزتين في حفل الفائزين بجائزة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي للتميز الرياضي، حيث حصل النادي على جائزة النادي الرياضي الأكثر مشاركة، وجائزة أفضل منسق وكانت من نصيب آمنة الكندي.

كما حقق النادي على مستوى كره قدم الصالات كأس السوبر والميدالية الذهبية، وحقق فريق كرة اليد كأس بطولة مجلس الشارقة الرياضي، وعلى صعيد الألعاب الفردية حقق كلباء عدد 264 ميدالية ملونة منها 19 ميدالية دولية، كما حقق فريق التايكواندو بطولة الإمارات المفتوحة للأشبال والناشئين، كما حقق فريق الجودو كأس الاتحاد وبطولة اليوم الوطني، وأحرز فريق كرة الريشة الطائرة بطولة الفجيرة الأولى وبطولة الدولة للناشئين، وحقق فريق ألعاب القوى بطولة نائب رئيس الدولة.

وحقق فريق الكاراتيه إنجازاً جديداً يضاف لإنجازاته في بطولة آسيا للكاراتيه الدولية، وحقق فريق الشطرنج الميدالية الذهبية في بطولة الاستدامة للناشئين، إضافة إلى ذهبية بطولة الإمارات الفردية، كما كان للنادي حضور مميز في بطولة للألعاب الشاطئية التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي، حيث حصد اللاعبون في مختلف الألعاب بطولات وكؤوساً وميداليات ملونة، كما شكل النادي حضوراً متميزاً في الفعاليات المجتمعية ونظم العديد من المسابقات.

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