Wednesday, 10 January 2024 04:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بواقع 264 ميدالية ملونة.. حصاد وفير لاتحاد كلباء في عام 2023

1/8/2024 9:25:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشادت إدارة نادي اتحاد كلباء بالإنجازات التي حققتها الفرق الرياضية في مختلف الألعاب خلال العام المنصرم 2023.أكد راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، أن الهدف هو مواصلة العمل بشكل مستمر لتحقيق الإنجازات والبطولات والميداليات على المستوى المحلي والدولي، وأشار إلى أنه من أبرز الإنجازات في العام الماضي فوز النادي بجائزتين في حفل الفائزين بجائزة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي للتميز الرياضي، حيث حصل النادي على جائزة النادي الرياضي الأكثر مشاركة، وجائزة أفضل منسق وكانت من نصيب آمنة الكندي.

كما حقق النادي على مستوى كره قدم الصالات كأس السوبر والميدالية الذهبية، وحقق فريق كرة اليد كأس بطولة مجلس الشارقة الرياضي، وعلى صعيد الألعاب الفردية حقق كلباء عدد 264 ميدالية ملونة منها 19 ميدالية دولية، كما حقق فريق التايكواندو بطولة الإمارات المفتوحة للأشبال والناشئين، كما حقق فريق الجودو كأس الاتحاد وبطولة اليوم الوطني، وأحرز فريق كرة الريشة الطائرة بطولة الفجيرة الأولى وبطولة الدولة للناشئين، وحقق فريق ألعاب القوى بطولة نائب رئيس الدولة.

وحقق فريق الكاراتيه إنجازاً جديداً يضاف لإنجازاته في بطولة آسيا للكاراتيه الدولية، وحقق فريق الشطرنج الميدالية الذهبية في بطولة الاستدامة للناشئين، إضافة إلى ذهبية بطولة الإمارات الفردية، كما كان للنادي حضور مميز في بطولة للألعاب الشاطئية التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي، حيث حصد اللاعبون في مختلف الألعاب بطولات وكؤوساً وميداليات ملونة، كما شكل النادي حضوراً متميزاً في الفعاليات المجتمعية ونظم العديد من المسابقات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN08012024000110011019ID1107696057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث