غوارديولا مدرب مانشستر سيتي: دي بروين لاعب استثنائي وفريد من نوعه



بدا جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعيدا بعودة كيفن دي بروين نجم خط وسط الفريق من الإصابة واصفا اللاعب بأنه استثنائي وفريد من نوعه.

شارك دي بروين بديلا في الدقيقة 57 وصنع هدفا في فوز عريض لفريقه على هدرسفيلد بنتيجة 5 / صفر في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ليسجل اللاعب البلجيكي حضوره الأول بعد غياب خمسة أشهر بعد جراحة في أوتار الركبة.

وقال غوارديولا في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لقد لعب دي بروين دقائق جيدة حقا، رأينا من الأفضل الدفع به في الشوط الثاني أفضل من أن يشارك أساسيا حيث تكون أجواء المباراة أصعب".

أضاف المدرب الإسباني "واجهنا صعوبة في إيجاد المساحات لقد دافع فريق هدرسفيلد بكثافة عددية وكانوا منظمين جيدا ومتماسكين."

تابع "لقد كانت عودة جيدة حقا، ودي بروين بحاجة لمزيد من التدريبات أكثر من المباريات لأنه غير جاهز لخوض مباراة كاملة 90 دقيقة".

وواصل المدير الفني لمانشستر سيتي "كيفن دي بروين لاعب حاسم في الفوز بالمباريات وهناك عدد قليل مثله في العالم، بإمكاننا أن نقدم أداء جيدا، ولكن دي بروين وإرلينج هالاند وفيل فودين وجوليان ألفاريز هم اللاعبون الذين بإمكانهم صناعة الفارق للفوز بالمباريات".

وختم جوسيب غوارديولا تصريحاته قائلا "لذا فإن عودة دي بروين مهمة لأنه لاعب استثنائي وفريد من نوعه، لقد غاب فترة طويلة بسبب عملية جراحية ومع ذلك أظهر إمكانياته العالية في الدقائق الأول بعد عودته وصنع هدفا لزميله جيريمي دوكو".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز