الطقس المتوقع غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل، يصبح رطبا ليلاً وصباح“الأربعاء” على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:48 والجزر الأول عند الساعة 18:37.

وفي بحر عمان الموج خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:18 والمد الثاني عند الساعة 07:44 والجزر الأول عند الساعة 13:59 والجزر الثاني عند الساعة 02:50.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 16 75 25

دبي 28 17 80 35

الشارقة 28 13 85 35

عجمان 28 14 85 40

أم القيوين 28 13 80 35

رأس الخيمة 28 12 90 30

الفجيرة 26 19 60 30

العـين 27 14 85 30

ليوا 27 12 90 35

الرويس 25 16 80 35

السلع 24 16 85 30

دلـمـا 25 18 85 40

طنب الكبرى 26 19 85 35

طنب الصغرى 26 19 85 35

أبو موسى 27 18 85 40.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز