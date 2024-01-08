الإسباني خيسوس كاساس يقود العراق في كأس آسيا 2023 ببوصلة برشلونة



استعاد منتخب العراق شخصية البطل قبل عام من انطلاق منافسات كأس آسيا قطر 2023 التي ستقام خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

توج منتخب أسود الرافدين بلقب كأس الخليج 2023 التي استضافها على أرضه في أوائل العام الماضي بالبصرة ليحقق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه ويستعيده مجددا بعد غياب طويل دام 35 عاما.

وفي سبتمبر الماضي توج منتخب العراق أيضا ببطولة كأس الملك لأول مرة في تاريخه، والتي تقام سنويا في تايلاند، وذلك بالفوز على صاحب الأرض بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2.

ويدين المنتخب العراقي بالإنجازين لمديره الفني الحالي الإسباني خيسوس كاساس الذي تولى المسؤولية في أواخر عام 2022، وقاد الفريق بعد أسابيع قليلة للفوز على عمان بنتيجة 3 / 2 في المباراة النهائية لكأس الخليج في البصرة.

وقع كاساس /50 عاما/ عقدا مع اتحاد الكرة العراقي لمدة أربع سنوات، وقاد الفريق في 13 مباراة حقق انطلاقة مميزة بالفوز في 9 مباريات مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم، وسجل لاعبو منتخب العراق تحت قيادته 44 هدفا مقابل 30 هدفا في مرماه.

وقبل أسابيع قليلة من المونديال الآسيوي، بدأ خيسوس كاساس مشوار المنتخب العراقي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بتحقيق فوزين متتاليين أمام إندونيسيا بنتيجة 5 / 1 ثم على فيتنام بهدف نظيف.

بدأ المدير الفني لمنتخب العراق مشواره التدريبي مبكرا ببلوغه 29 عاما بالعمل مديرا فنيا في قطاع الناشئين بنادي قادش ثم انتقل ليعمل محللا للأداء بنادي إيبار.

وأثقل خيسوس كاساس خبراته بالعمل 7 أعوام داخل جدران نادي برشلونة الإسباني حيث تنقل بين عدة مناصب مثل محلل الأداء بالفريق الرديف وعضوا بفريق الكشافين ثم محللا للأداء بالفريق الأول قبل أن يتولى رئاسة قطاع الناشئين في نادي قادش في النصف الأول من موسم2017 / 2018.

انتقل كاساس للعمل مدربا مساعدا لمواطنه الإسباني خافي جارسيا المدير الفني لفريق واتفورد الإنجليزي في الدور الثاني بموسم 2017 / 2018.

وكانت القفزة الأكبر في مسيرة خيسوس نافاس بالعمل مدربا مساعدا في الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا خلال الفترة بين عامي 2018 و2022 حيث كان معاونا لثلاثة مدربين مختلفين.

كان مدرب منتخب العراق الحالي مساعدا للويس إنريكي في 31 مباراة ثم 10 مباريات مع روبرتو مورينو، وأخيرا معاونا لمباراة واحدة مع لويس دي لافوينتي المدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا.

وفي كأس آسيا 2023 يحلم خيسوس كاساس بإنجاز جديد مع منتخب العراق الذي يشارك في البطولة القارية للمرة العاشرة وسبق أن توج باللقب في عام 2007 بالفوز على السعودية بهدف في المباراة النهائية.

ويدرك الإسباني كاساس صعوبة المهمة في أول اختبار له بمسابقة قارية كبرى حيث سيبدأ المشوار مع منتخب أسود الرافدين في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا العملاق الياباني بطل القارة 4 مرات إضافة إلى منتخبي فيتنام وإندونيسيا.

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