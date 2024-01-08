حلويات الأطفال والشكولاتة أبرز ضحايا الجفاف في الهند وتايلاند

تعد حلوى الأطفال والشكولاتة أبرز ضحايا زيادة أسعار السكر، الناجمة عن التغير المناخي، والذي أدى لجفاف وتصحر في بعض مناطق زراعة القصب والبنجر المستخلص منهم السكر.

وارتفعت تكلفة السكر إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2011 بعد فترة جفاف في الهند وتايلاند، اللذان يملكان حصة كبيرة في إنتاج السكر حول العالم.

وتراجعت معدلات إنتاج السكر في الهند، التي شهدت فترة جفاف شديدة هددت المحاصيل، وتايلاند، التي تواجه نفس الأزمة، وهما أكبر مصدرين للسكر في العالم، بعد البرازيل.

وتزيد درجات الحرارة العالمية بشكل مطرد، وكان عام 2023 الأعلى على الإطلاق، مما دفع لتسارع الجفاف والظواهر الجوية الشديدة الأخرى التي تؤثر على عائدات الطعام، بما في ذلك إنتاج السكر.

وبدأت زيادة الأسعار بالفعل في التأثير على الشوكولاتة والحلويات وغيرها من الحلويات.

ورأى المستهلكون الأمريكيون ارتفاعًا في أسعار السكر والحلوى بنسبة 8.9٪ في عام 2023، ومن المتوقع زيادة بنسبة 5.6٪ هذا العام، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسطات التاريخية.

وفي نوفمبر من العام الماضي، حذرت موندليز، الشركة الأم التي يتبعها علامات تجارية تشمل كادبوري وأوريو وتوبليرون، من زيادة أسعار منتجاتها.

ووفقاً لديرك فان دي بوت، الرئيس التنفيذي لشركة موندليز، في تصريحات لـ«بلومبرغ»، قال: "سيكون هناك زيادة سعرية مباشرة للمستهلكين بسبب تكلفة السكر والكاكاو المرتفعة".

وحذرت غيرنوت فاغنر، اقتصادية المناخ في كلية الأعمال بجامعة كولومبيا، من أن الشركات الكبيرة لديها مجموعة من الدوافع لرفع الأسعار، لكن التهديد الأساسي الذي يشكله تغير المناخ لا يمكن إنكاره.

وحذر جيرنوت فاغنر، اقتصادي المناخ في كلية كولومبيا للأعمال، قائلاً: "لا يمكن إنكار التهديد الأساسي الذي يشكله تغير المناخ، الطقس القاسي يؤثر على الغذاء، قبل عام كان الأفوكادو من أهم المحاصيل الزراعية التي تأثرت بالارتفاع في حرارة الطقس، الآن هو السكر، التضخم المناخي هو شيء سيء ويزداد سوءاً".

ووفقا لجوزيف غلوبر، زميل بحثي كبير في معهد السياسة الغذائية الدولية، قال: "لا يوجد شك أن أسعار السكر مرتفعة جدا وستظل في ارتفاع متواصل"، في إشارة إلى التغير المناخي الدوري الذي من المتوقع أن يزيد بشكل أكبر من درجات الحرارة العالمية هذا العام.

وأضاف غلوبر: "المشكلة ستكون في القدرة على الشراء، في الولايات المتحدة والبلدان ذات الدخل العالي، سيكون هناك تكلفة زيادة للغذاء ستشعر بها الأسر، وبشكل خاص الأسر الفقيرة، ولكن القصة مختلفة بالنسبة للبلدان التي تنفق 40% من الإنفاق على الغذاء، التي ستتأثر بشكل أكبر، واستخدامات السكر لا تتوقف عند الحلويات، فهو يدخل في العديد من الصناعات، وبالتالي ستتأثر السلسلة الغذائية في العالم أجمع".

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