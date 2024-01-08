Wednesday, 10 January 2024 04:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


6.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع

1/8/2024 9:25:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات جلسة مستهل الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 6.6 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.656 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي، وصولا إلى 3.662 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، موزعة بواقع 2.964 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و698.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.45 مليار درهم موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي و304.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 405.09 سهم عبر تنفيذ 21.7 ألف صفقة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "العالمية القابضة" بنسبة 0.05 في المائة إلى 410.2 درهم مع تصدره قائمة النشاط مستقطباً سيولة بنحو 214.6 مليون درهم، ثم "أبوظبي الأول" بسيولة بنحو 96.3 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 4.02 في المائة عند 14.48 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 94.5 مليون درهم وأغلق عند 18.74 درهم رابحاً نحو 0.21 في المائة.

وفى سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 70.4 مليون درهم بارتفاع بنسبة 2.34 في المائة إلى مستوي 7.87 درهم، ثم "الخليج للملاحة" بسيولة 44.7 مليون درهم وأقفل عند 7.25 درهم بارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، ثم "الإمارات دبي الوطني" مستقطباً 29.9 مليون درهم.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN08012024000110011019ID1107696051

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث