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رئيس الدولة يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

1/8/2024 9:25:32 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى مدينة باكو في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان ، تلبية لدعوة فخامة إلهام علييف رئيس أذربيجان.

يضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة كلاً من .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وسعادة محمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى أذربيجان وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

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