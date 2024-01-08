Wednesday, 10 January 2024 04:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أول ظهور للفنانة زينة بعد إصابتها في ذراعها - صورة

1/8/2024 9:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّضت النجمة زينة اليوم الاثنين لحادث بسيط أدى إلى إصابتها بجرح في ذراعها.


وأعلنت النجمة المصرية عن الأمر من خلال صورة نشرتها عبر خاصية الستوري في "إنستغرام"، وأرفقتها بالتعليق: "وقعت وقعة مزيكا الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل".

ولم تكشف زينة أي تفاصيل عن الحادث، بل بدت في الصورة متعبة وتضع ضمادة على ذراعها.




لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN08012024000208011052ID1107695894

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث