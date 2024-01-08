أول ظهور للفنانة زينة بعد إصابتها في ذراعها - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّضت النجمة زينة اليوم الاثنين لحادث بسيط أدى إلى إصابتها بجرح في ذراعها.
وأعلنت النجمة المصرية عن الأمر من خلال صورة نشرتها عبر خاصية الستوري في "إنستغرام"، وأرفقتها بالتعليق: "وقعت وقعة مزيكا الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل".
ولم تكشف زينة أي تفاصيل عن الحادث، بل بدت في الصورة متعبة وتضع ضمادة على ذراعها.
لها
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