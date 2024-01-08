أول ظهور للفنانة زينة بعد إصابتها في ذراعها - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرّضت النجمة زينة اليوم الاثنين لحادث بسيط أدى إلى إصابتها بجرح في ذراعها.



وأعلنت النجمة المصرية عن الأمر من خلال صورة نشرتها عبر خاصية الستوري في "إنستغرام"، وأرفقتها بالتعليق: "وقعت وقعة مزيكا الحمد لله قدّر الله وما شاء فعل".

ولم تكشف زينة أي تفاصيل عن الحادث، بل بدت في الصورة متعبة وتضع ضمادة على ذراعها.











لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة