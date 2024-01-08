Wednesday, 10 January 2024 04:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


17 شهيداً أردنياً خلال 33 عاماً من الحرب ضد تجار المخدرات

1/8/2024 9:13:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - على مدار 33 عاماً من حربه المفتوحة على تجار المخدرات ومروجيها وحائزيها، قدم الأردن 17 شهيدا قضوا دفاعا عن سلامة المجتمع الأردني من تبعات هذه السموم كان لإدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام النصيب الأكبر من الشهداء الذين بلغوا حتى اليوم 14 شهيدا فيما ارتقى ثلاثة شهداء من أبناء القوات المسلحة - الجيش العربي.
وكان الأردن تنبه مبكرا لخطر هذه الآفة فبادر عام 1968 إلى تأسيس مكتب مختص بمكافحة المخدرات وكان وقتها يتبع لإدارة التحقيقات الجنائية، وفي الرابع من كانون الثاني عام 1973 تم إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات وحظيت بالدعم الملكي طيلة 51 عاما، وفي عام 1993 أنشئ أول مركز لعلاج ضحايا هذه الآفة في المنطقة، وفي عام 2013 تم إنشاء فريق مهمات خاصة لإدارة مكافحة المخدرات بعد أن اشتداد الحرب على المخدرات بسبب انفلات الحدود في دول مجاورة.
وبحسب قائمة هؤلاء الشهداء الأبرار الذين قضوا دفاعا عن سلامة المجتمع الأردني، فإن العام 1990 سجل أول شهيد في هذه المواجهة حين قدم الملازم أحمد السخني روحه في مواجهة مع تجار المخدرات، فقد كان ضمن فريق المواجهة المكلف بالقبض على مجموعة من المهربين كانت تعتزم تهريب كمية من المواد المخدرة للأردن، ليرتقي شهيدا.
الشهيد السخني وزملاؤه في إدارة مكافحة المخدرات منعوا حينها تسرب 250 كيلو غراما من مادة الحشيش عبر عصابة من المهربين شرق المملكة لكن أحد أفراد العصابة أطلق أعيرة نارية باتجاه الشهيد ما لبثت روحه الطاهرة أن ارتقت إلى بارئها ليكمل رفاقه المهمة وألقوا القبض على أفراد العصابة لينالوا عقابهم الرادع من القضاء.
وبعد عشرين عاما وتحديدا في تشرين الأول 2010 قدمت مديرية الأمن العام شهيدا جديدا هو النقيب عماد النوايسة الذي لم تكتمل فرحته بتخرج ابنه فالتحق بفريق مع زملائه لإلقاء القبض على عصابة من المطلوبين الذين بادروا بإطلاق النار وأصابوا الشهيد وثلاثة من زملائه، وفي الحادثة ذاتها ارتقى الرقيب عمر الزيود شهيدا بعد أن أصيب برصاصة ما لبث أن التحق برفيقه عماد.
ففي الأول من تشرين الأول عام 2011 ارتقى الشهيد النقيب أسامة العيسى، ولحق به في الأول من تشرين الأول عام 2013 الملازم أول وائل الدويكات بعد تعرضه لحادث سير أثناء عودته من الواجب الرسمي ومكث أسبوعا في المستشفى لكنه ارتقى ملتحقا برفاقه، أما مساعد مدير مكافحة المخدرات في محافظة العقبة النقيب محمود أبو الشوارب فقد ارتقى هو الآخر شهيدا في تشرين الأول 2014 خلال تأديته الواجب.
وفي العشرين من أيلول 2015 قدمت إدارة مكافحة المخدرات شهيدا آخر في هذه المواجهة هو الرقيب محمد السلايمة، حيث صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن قوة أمنية نفذت مداهمة لموقع اختباء عدد من الأشخاص الخطرين والمشتبه بتورطهم في حادثة مقتل احد مرتبات الأمن العام على اثر قضية لمكافحة المخدرات، حيث تواجد المشتبه بهم في منطقة نائية وخالية من السكان جنوب المملكة.
وفي 30 تموز 2017 ارتقى الملازم أول حمزة العلاونة والملازم أول سامي الحمايدة وأصيب ثالث من إدارة مكافحة المخدرات إثر حادث تدهور خلال مطاردة مطلوب في إحدى المناطق.
أما القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فقد نعت في 16 كانون الثاني 2022 النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات والوكيل محمد حامد المشاقبة وأصيب آخرون من زملائهما في مواجهة مع مهربي مخدرات على إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.
وفي 23 كانون الثاني 2017 ارتقى الشهيد الوكيل محمد السقرات كان ضمن فريق مداهمة مجموعة من المطلوبين في إحدى المناطق، وألقي القبض على القتلة وأصدرت محكمة أمن الدولة، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على القاتل ومعه 13 مطلوبا آخرين تراوحت أحكامهم بين وضعهم بالأشغال الشاقة المؤقتة من 10 – 15 عاما.
كما استشهد النقيب جعفر السحيمات إثر إصابته بعيار ناري خلال مواجهة في 9 نيسان 2018، وفي 8 حزيران من نفس العام وقبل موعد الإفطار في شهر رمضان المبارك استشهد النقيب طارق السبيلة، وقضت محكمة الجنايات الكبرى بوضع القاتل بالأشغال المؤبدة بعد تعديل التهمة المسندة إليه من جناية القتل العمد الى جناية القتل الواقع على أكثر من شخص.
وودع الأردن يوم 16 تشرين الثاني 2018 الشهيد الملازم أحمد الرواحنة للشهادة جراء إصابته بعيار ناري في الرأس خلال مداهمة مع زمرة شريرة من مجرمي المخدرات في إحدى المناطق لينضم إلى كوكبة شهداء الأمن العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين ضحوا بأرواحهم لينالوا شرف الشهادة دفاعا عن الوطن، مخلفين إرثا عظيما لا ينسى من التضحية والبذل والإخلاص.
وفي 15 كانون الثاني 2019 ارتقى النقيب سيف الرقاد من إدارة مكافحة المخدرات وأصيب زميله اثر تعرض مركبتهما العسكرية لحادث سير في إحدى مناطق الجنوب، وفي 12 كانون الأول 2023 ارتقى الوكيل أول إياد عبد الحميد النعيمي من القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي شهيدا وأصيب الوكيل أول سالم مفتن سالم في اشتباك مسلح على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة مع عشرات المهربين الذين أطلقوا النار على قوات حرس الحدود، مستغلين حالة انعدام الرؤية وكثافة الضباب لإدخال كميات كبيرة من المخدرات، وتم تطبيق قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل عدد من المهربين وفرار الآخرين في الاتجاه الذي انطلقوا منه.
وتولت محكمة أمن الدولة محاكمة المتهمين المقبوض عليهم في هذه العمليات وأصدرت أحكامها المشددة في كل قضية من هذه القضايا والتي تراوحت بين الإعدام شنقا والإشغال الشاقة المؤبدة.
وتقوم إدارة مكافحة المخدرات منذ تأسيسها على مكافحة ضبط المخدرات في جميع أنحاء المملكة وتنفذ القوانين وتجمع المعلومات عن كل ما يتعلق بالمخدرات وتهيئة الظروف المناسبة لضبط المتعاملين بها بالجرم المشهود وتأهيل العاملين في الإدارة ورفع كفاءاتهم العلمية والعملية، وتنظيم السجلات وفتح القيود الخاصة للمحكومين.
وتعد الإدارة التقارير عن مشكلة المخدرات وتنظيم الإحصائيات اللازمة لذلك، ومتابعة الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بقضايا المخدرات وتنسق مع الجهات الرسمية المعنية، وإدامة الاتصال مع ضباط الاتصال في المنطقة وخارجها لتفعيل التعاون الدولي، وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات، والإشراف على علاج المدمنين والاستناد إلى المادة رقم (14) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومتابعة جرائم تزييف النقد وجرائم البطاقات الائتمانية والجرائم المتعلقة بالآثار.
وتخوض القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي حربا شرسة ضد تجار المخدرات وضرب أوكارها وأحبطت إدخال كميات كبيرة من المخدرات بعمليات نوعية كانت معدة لتهريبها إلى دول الجوار عن طريق الأردن.




MENAFN08012024000208011052ID1107695893

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث