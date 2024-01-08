مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الإثنين 8-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء مانشستر يونايتد وويجان أثليتيك في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
ويجان أثليتيك X مانشستر يونايتد – 11.15 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية
بلدية المحلة X سموحة – 4 مساء
الداخلية X الإسماعيلي – 4 مساء
مودرن فيوتشر X الاتحاد السكندري – 6 مساء
مواعيد مباريات الدوري المغربي
شباب السوالم الرياضي X يوسفية برشيد – 6 مساء
الفتح الرياضي X الجيش الملكي – 8 مساء
مواعيد مباريات ودية دولية
سوريا X ماليزيا - 4 عصرًا
بوتسوانا X موزمبيق - 5 مساء
السنغال X النيجر - 9 مساء
غانا X ناميبيا - 11 مساء
ملاعب
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