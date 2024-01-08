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عضيبات: تغيرات ملموسة في الشارع الغربي تجاه الحرب على غزة وخصوصا فئة الشباب

1/8/2024 9:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، الدكتورة فايزة عضيبات، أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أسهمت في تغيير وجهة نظر العالم الغربي، وكشفت عن حجم ومخططات الاحتلال الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية.
وأضافت عضيبات، خلال لقاءها اليوم الاثنين، وفدا يضم طالبات وقادة برنامج من جامعات أميركية وكندية يزور المملكة حاليًا، أن الجهود التي يقودها جلالة الملك، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ساهمت في تخفيف جراح الأشقاء في قطاع غزة، وأظهرت للعالم بأسره بشاعة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
كما ساهمت تلك الجهود الملكية بدفع المواطن الغربي للتظاهر في مختلف مدن دول العالم، للمطالبة بوقف المجازر التي ترتكب بحق غزة وأهلها.
وأوضحت عضيبات أن المعلومات لم تعد تنحصر في وسائل إعلام محددة، فالشباب أصبح منفتحًا بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ويستقي معلوماته منها بشكل كبير، كونها تعرض الأحداث بشكل كامل.
وتحدثت، خلال اللقاء، عن دور المرأة الأردنية في بناء وتطور المجتمع الأردني، مؤكدة أنها أثبتت موجودة في كل المجالات، وكانت شريكًا للرجل في بناء ونهضة الوطن، فضلًا عن أنها أثبتت نجاحها في المجالس النيابية.
كما أكدت عضيبات أن الإرادة السياسية في الأردن دعمت المرأة من خلال التشريع، حيث أقرت تشريعات تُمكن المرأة وتدعمها للعمل في مختلف القطاعات، مُطالبة بضرورة توفير الدعم المادي لتواصل المرأة تطبيق أفكارها ومشاريعها بالشكل الصحيح، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع.




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