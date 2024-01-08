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ورطة جديدة.. برشلونة يخسر نجمه 5 أسابيع

1/8/2024 9:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، ضربة قوية قبل أيام قليلة من خوض منافسات بطولة السوبر الإسباني.
وشارك المدافع إينيجو مارتينيز كبديل أمام بارباساترو في كأس ملك إسبانيا لمدة 10 دقائق فقط، بدلا من أندرياس كريستنسن، لكنه تعرض للإصابة ليخرج من أرض الملعب لصالح سيرجي روبيرتو.
وكان مارتينيز قد عاد الليلة لأول مرة، بعدما تعافى من الإصابة في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا، وغاب لمدة تزيد عن 30 يوما.
ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن التشخيص الأولي لحالة إينيجو مارتينيز، أوضح معاناته من إصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليسرى.
وأشارت إلى أن مارتينيز سيغيب عن المباريات لفترة تتراوح من 4 إلى 5 أسابيع، وبالتالي لن يتمكن من التواجد مع برشلونة في السوبر الإسباني.

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