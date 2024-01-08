كتائب أبو علي مصطفى تعلن تدمير 3 آليات إسرائيلية شرق غزة

كتائب أبو علي مصطفى تعلن تدمير 3 آليات إسرائيلية شرق غزة
التاريخ
1/8/2024 9:13:48 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية- إنها استهدفت 3 آليات إسرائيلية في حي التفاح شرق مدينة غزة، ودمرتها بشكل جزئي أو كلي، كما خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة.
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