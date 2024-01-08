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كتائب أبو علي مصطفى تعلن تدمير 3 آليات إسرائيلية شرق غزة

1/8/2024 9:13:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت كتائب أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية- إنها استهدفت 3 آليات إسرائيلية في حي التفاح شرق مدينة غزة، ودمرتها بشكل جزئي أو كلي، كما خاضت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة.




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