هاكرز يكتشفون طريقة اختراق حسابات غوغل دون كلمة مرور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف باحثون أمنيون ثغرة تسمح لمجرمي الإنترنت بالوصول إلى حسابات المستخدمين على غوغل، دون الحاجة إلى كلمات المرور الخاصة بهم.ووجد التحليل الذي أجرته شركة CloudSEK الأمنية أن شكلاً خطيراً من البرامج الضارة يستخدم ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث للوصول غير المصرح به إلى البيانات الخاصة للمستخدمين، ويتم اختباره بالفعل بشكل نشط من قبل مجموعات القرصنة.



وتم الكشف عن الثغرة لأول مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما نشر أحد المتسللين عنه في قناة على منصة المراسلة تليغرام.

وأشار المنشور إلى كيفية اختراق الحسابات من خلال ثغرة أمنية في ملفات تعريف الارتباط، والتي تستخدمها مواقع الويب والمتصفحات لتتبع المستخدمين وزيادة كفاءتهم وسهولة الاستخدام.



وتسمح ملفات تعريف الارتباط لمصادقة غوغل للمستخدمين بالوصول إلى حساباتهم دون الاضطرار إلى إدخال تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم باستمرار، ومع ذلك وجد المتسللون طريقة لاسترداد ملفات تعريف الارتباط هذه لتجاوز المصادقة الثنائية .



ويقوم متصفح الويب غوغل كروم والذي يعد الأكثر شعبية في العالم بحصة سوقية تزيد عن 60 بالمائة في العام الماضي، يقوم حالياً باتخاذ إجراءات صارمة ضد ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث. وقالت غوغل في بيان: "نعمل بشكل روتيني على ترقية دفاعاتنا ضد مثل هذه التقنيات ولتأمين المستخدمين الذين يقعون ضحية للبرامج الضارة. في هذه الحالة، اتخذت غوغل إجراءات لتأمين أي حسابات مخترقة تم اكتشافها".



وأضاف البيان "يجب على المستخدمين اتخاذ خطوات باستمرار لإزالة أي برامج ضارة من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ونوصي بتشغيل التصفح الآمن المحسن في كروم للحماية من عمليات التصيد الاحتيالي وتنزيلات البرامج الضارة".



وقال الباحثون الذين اكتشفوا التهديد لأول مرة، إنه "يسلط الضوء على مدى تعقيد وخفية" الهجمات السيبرانية الحديثة. وكتب بافان كارثيك إم، الباحث في استخبارات التهديدات في CloudSEK في منشور مدونة يوضح بالتفصيل المشكلة، "يتيح هذا الاستغلال الوصول المستمر إلى خدمات غوغل حتى بعد إعادة تعيين كلمة مرور المستخدم. وهو يسلط الضوء على ضرورة المراقبة المستمرة لكل من نقاط الضعف التقنية لمواجهة التهديدات السيبرانية الناشئة".

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