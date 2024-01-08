بكين تُجري تدريبات بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ستُجري الصين تدريبات بالذخيرة الحية في بعض المناطق ببحر الصين الشرقي، من الساعة (0200 بتوقيت غرينتش)، حتى الثالثة بعد الظهر، اليوم الاثنين، وغداً الثلاثاء، وفق ما ذكرت إدارة السلامة البحرية الصينية.



وأضافت الإدارة أنه لن يُسمَح بدخول السفن المنطقة المخصَّصة، وفق ما أفادت وكالة ((رويترز)) للأنباء.



وذكر البيان أن التدريبات تجري في المياه قبالة ساحل مدينتي نينغبو وتشوشان اللتين تقعان جنوب شانغهاي.



وكانت اليابان قد انتقدت تصرفات الصين في بحر الصين الشرقي خلال مايو (أيار) الماضي، واعتبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه يشعر بخيبة أمل إزاء جهود الصين لتطوير مناطق في بحر الصين الشرقي، قائلاً إن هذا الأمر ((غير مقبول)).

ويمثل النزاع على الجُزر الصغيرة التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي أحد مصادر التوتر الدائم بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، إذ تُطالب الصين أيضاً بأحقّيتها في هذه الجزر والمياه المحيطة بها.

الشرق الأوسط