شاهد ظهور حوت الأوركا في مياه محمية جزر فرسان بجازان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صد مقطع فيديو، ظهور حوت الأوركا في مياه محمية جزر فرسان بجازان.



وأعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن رصد حيتان الأوركا في مياه المحمية، وهي من الثدييات البحرية المعروفة بذكائها وبنيتها الاجتماعية .



ويعتبر حوت الأوركا أو الحوت القاتل، أكبر الدلافين، ومن أقوى الحيوانات المفترسة في العالم. ويعيش في المياه الساحلية الباردة والمعتدلة.

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