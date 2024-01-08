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استطلاع: نصف الأميركيين يتوقعون أعمال عنف خلال الانتخابات المقبلة

1/8/2024 9:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع جديد للرأي أن نحو نصف البالغين الأميركيين يتوقعون حدوث أعمال عنف خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.


ووفقاً لموقع ((أكسيوس)) الإخباري، فقد شمل الاستطلاع الذي أجرته شبكة ((سي بي إس)) بالتعاون مع مركز ((يوغوف)) لاستطلاعات الرأي، 2157 من المقيمين البالغين في الولايات المتحدة، وتم إجراؤه في الفترة من 3 إلى 5 يناير (كانون الثاني) 2024.


وقال 70 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، إنهم يشعرون أن الديمقراطية الأميركية مهددة، فيما لفت 49 في المائة إلى أنهم يتوقعون حدوث أعمال عنف من قبل الجانب الخاسر في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها هذا العام.


بالإضافة إلى ذلك، فقد أكد 39 في المائة من المشاركين أنهم لا يعتقدون أن الرئيس جو بايدن هو الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، في حين قال 78 في المائة إنهم لا يوافقون على ((تصرفات الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي)) في 6 يناير 2021، وشمل هذا الرقم 70 في المائة من الجمهوريين، و82 في المائة من المستقلين، و84 في المائة من الديمقراطيين.

الشرق الأوسط

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