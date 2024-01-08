فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشونة الجنوبية غداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الشونة الجنوبية يوم غد الثلاثاء، لإجراء صيانة على خط الجهد المتوسط.
وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، إن الفصل المبرمج سيشمل مناطق: الرامة، ومركز أمن الرامة، والروضة، ومزارع أبو عزام، وشارع الامجد في الكفرين، وستكون فترته من 9 صباحا ولغاية 2 ظهرا .
كما سيشمل الفصل من 10 صباحا ولغاية 12 ظهراً مناطق: الجواسرة، وجزء من الجوفة، وطريق القناة، ومتصرفية لواء الشونة الجنوبية.
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