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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالشونة الجنوبية غداً

1/8/2024 9:13:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في لواء الشونة الجنوبية يوم غد الثلاثاء، لإجراء صيانة على خط الجهد المتوسط.


وقالت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، إن الفصل المبرمج سيشمل مناطق: الرامة، ومركز أمن الرامة، والروضة، ومزارع أبو عزام، وشارع الامجد في الكفرين، وستكون فترته من 9 صباحا ولغاية 2 ظهرا .


كما سيشمل الفصل من 10 صباحا ولغاية 12 ظهراً مناطق: الجواسرة، وجزء من الجوفة، وطريق القناة، ومتصرفية لواء الشونة الجنوبية.

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