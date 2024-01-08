الرئيس التنفيذي لشركة البا يدشن فعاليات المجلس السنوي 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) "الشركة تمضي قدمًا دون النظر للوراء في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار"، ذلك ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، علي البقالي، وذلك خلال تدشينه لفعاليات المجلس السنوي لعام 2024 بتاريخ 8 يناير الجاري بقاعة الواحة في الشركة.
أقيمت الجلسة الافتتاحية للمجلس السنوي بحضور أعضاء الإدارة التنفيذية والمديرين الإداريين ومديري الدوائر، حيث قدم البقالي عرضًا توضيحيًا تطرق فيه إلى أداء الشركة خلال العام المنصرم، ولا سيما أبرز الإنجازات على مختلف الأصعدة، كالأداء التشغيلي والسلامة والجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما كشف النقاب عن أهداف الشركة للعام 2024 والتي شملت – مرآة السلامة، وتطوير الاستراتيجية، والحصالة الرقمية، وتعزيز وصقل المهارات، والتي ستوفر التوجيه والإرشاد لجميع دوائر وموظفي البا لكي تتماشى جهودهم مع خطط الشركة للعام المقبل.
وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائلاً:
"نحن مقبلون على عام من التحولات من خلال أهدافنا التي وضعناها لعام 2024، حيث نستعد لمواجهة تحديات السلامة بثقة وعزم؛ فيما نسعى لتطوير وتحسين استراتيجيتنا من خلال تعزيز وصقل مهارات الكوادر البشرية بالشركة، إلى جانب تبني التقنيات الرقمية المتطورة بما يتيح لنا خلق المزيد من فرص تعزيز الكفاءة لدينا من خلال مبادرة الحصالة الرقمية.
وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لجميع الموظفين والموظفات لما أبدوه من مرونة وقدموه من دعم طوال العام 2023".
ومن المقرر أن تستمر لقاءات المجلس السنوي حتى تاريخ 13 يناير 2024، وذلك بالمزج بين الحضور الشخصي والبث الإلكتروني عن بُعد بما يتيح المجال لجميع الموظفين وعمال المقاولين بالشركة في مختلف المناوبات لحضور الجلسات.
يذكر أن المجلس السنوي يقام سنويًا منذ العام 2020، وتهدف جلساته لتعزيز التواصل المباشر بين إدارة الشركة والموظفين، فيما ترسم الطريق نحو آفاق جديدة في مسيرة البا نحو التميز.
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