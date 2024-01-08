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الرئيس التنفيذي لشركة البا يدشن فعاليات المجلس السنوي 2024

1/8/2024 9:10:36 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) "الشركة تمضي قدمًا دون النظر للوراء في مسيرتها نحو المزيد من النمو والازدهار"، ذلك ما صرح به الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا)، علي البقالي، وذلك خلال تدشينه لفعاليات المجلس السنوي لعام 2024 بتاريخ 8 يناير الجاري بقاعة الواحة في الشركة.
أقيمت الجلسة الافتتاحية للمجلس السنوي بحضور أعضاء الإدارة التنفيذية والمديرين الإداريين ومديري الدوائر، حيث قدم البقالي عرضًا توضيحيًا تطرق فيه إلى أداء الشركة خلال العام المنصرم، ولا سيما أبرز الإنجازات على مختلف الأصعدة، كالأداء التشغيلي والسلامة والجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما كشف النقاب عن أهداف الشركة للعام 2024 والتي شملت – مرآة السلامة، وتطوير الاستراتيجية، والحصالة الرقمية، وتعزيز وصقل المهارات، والتي ستوفر التوجيه والإرشاد لجميع دوائر وموظفي البا لكي تتماشى جهودهم مع خطط الشركة للعام المقبل.
وفي هذا الصدد، صرح الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائلاً:
"نحن مقبلون على عام من التحولات من خلال أهدافنا التي وضعناها لعام 2024، حيث نستعد لمواجهة تحديات السلامة بثقة وعزم؛ فيما نسعى لتطوير وتحسين استراتيجيتنا من خلال تعزيز وصقل مهارات الكوادر البشرية بالشركة، إلى جانب تبني التقنيات الرقمية المتطورة بما يتيح لنا خلق المزيد من فرص تعزيز الكفاءة لدينا من خلال مبادرة الحصالة الرقمية.
وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لجميع الموظفين والموظفات لما أبدوه من مرونة وقدموه من دعم طوال العام 2023".
ومن المقرر أن تستمر لقاءات المجلس السنوي حتى تاريخ 13 يناير 2024، وذلك بالمزج بين الحضور الشخصي والبث الإلكتروني عن بُعد بما يتيح المجال لجميع الموظفين وعمال المقاولين بالشركة في مختلف المناوبات لحضور الجلسات.
يذكر أن المجلس السنوي يقام سنويًا منذ العام 2020، وتهدف جلساته لتعزيز التواصل المباشر بين إدارة الشركة والموظفين، فيما ترسم الطريق نحو آفاق جديدة في مسيرة البا نحو التميز.

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