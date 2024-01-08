وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمقر الوزارة اليوم، فينود كوريان جاكوب، سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين.

وتم خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة في شتى المجالات، وسبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الثنائي المشترك بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة، هذا إلى جانب مناقشة عدد من القضايا موضع الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، السفير فاطمة عبدالله الظاعن، رئيس قطاع الشؤون الآسيوية والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية.