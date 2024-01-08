وزارة الخارجية تقيم فعالية لقراءة قصة دانة الدبلوماسية بمركز عيسى الثقافي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تقيم وزارة الخارجية فعالية لقراءة قصة "دانة الدبلوماسية"، وذلك يوم غد الثلاثاء بمكتبة الأطفال في مركز عيسى الثقافي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا .
وتتضمن الفعالية قراءة للقصة باللغتين العربية والإنجليزية للأطفال من عمر 7 سنوات فما فوق، إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات لهم.
وأوضحت الوزارة أن الدعوة ستكون عامة مع ضرورة التسجيل المسبق للأطفال الراغبين في الحضور عبر الرابط الالكتروني التالي الخاص بمركز عيسى الثقافي:
وأعلنت الوزارة أنها ستنظم زيارات لعدد من المدارس الحكومية والخاصة لقراءة القصة على الطلاب بهدف تثقيفهم وتوعيتهم بمفهوم العمل الدبلوماسي، ودعت الوزارة المدارس الراغبة في قراءة القصة إرسال الطلب على البريد الإلكتروني الخاص بقطاع الاتصال في وزارة الخارجية ...
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