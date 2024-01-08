وزارة الخارجية تقيم فعالية لقراءة قصة دانة الدبلوماسية بمركز عيسى الثقافي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تقيم وزارة الخارجية فعالية لقراءة قصة "دانة الدبلوماسية"، وذلك يوم غد الثلاثاء بمكتبة الأطفال في مركز عيسى الثقافي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا .



وتتضمن الفعالية قراءة للقصة باللغتين العربية والإنجليزية للأطفال من عمر 7 سنوات فما فوق، إلى جانب تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات لهم.

وأوضحت الوزارة أن الدعوة ستكون عامة مع ضرورة التسجيل المسبق للأطفال الراغبين في الحضور عبر الرابط الالكتروني التالي الخاص بمركز عيسى الثقافي:





وأعلنت الوزارة أنها ستنظم زيارات لعدد من المدارس الحكومية والخاصة لقراءة القصة على الطلاب بهدف تثقيفهم وتوعيتهم بمفهوم العمل الدبلوماسي، ودعت الوزارة المدارس الراغبة في قراءة القصة إرسال الطلب على البريد الإلكتروني الخاص بقطاع الاتصال في وزارة الخارجية ...