اتصال هاتفي بين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، أعرب سموه فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.
وخلال الاتصال، عبّر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تمنياته لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة بالتوفيق والسداد لتحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء لدولة الكويت وشعبها الشقيق. منوهاً سموه بما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من روابط متينة تستند إلى أسس من العلاقات التاريخية الممتدة والتعاون والعمل المشترك المميز في ظل ما يحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
كما تم خلال الاتصال بحث أطر تعزيز وتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، بما يحقق التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.
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