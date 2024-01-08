اتصال هاتفي بين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، أعرب سموه فيه عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

وخلال الاتصال، عبّر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تمنياته لرئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة بالتوفيق والسداد لتحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء لدولة الكويت وشعبها الشقيق. منوهاً سموه بما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة من روابط متينة تستند إلى أسس من العلاقات التاريخية الممتدة والتعاون والعمل المشترك المميز في ظل ما يحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

كما تم خلال الاتصال بحث أطر تعزيز وتنمية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، بما يحقق التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.