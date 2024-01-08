’إم جي WHALE‘ الجديدة كلّياً تصل إلى الشرق الأوسط

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- Performance Communications) الشرق الأوسط، 8 يناير 2024 – تتابع ’إم جي موتور‘ (MG Motor) توسعة مجموعة منتَجاتها الشاملة من سيارات السيدان والمركبات الرياضية متعدِّدة الاستعمالات (SUV) في الشرق الأوسط، حيث تبدأ العلامة التجارية الشهيرة بريطانية المنشأ العام 2024 مع طرح طراز الـSUV الجديدة كلّياً ’إم جي WHALE‘ الكوبيه في الأسواق الإقليمية. ولقد جرى تصميم هذه المركبة الرياضية متعدِّدة الاستعمالات متوسّطة الحجم لتلبية متطلّبات السفر لدى العملاء الشباب والمحترفين الطموحين والعائلات التي تعيش في بيئات مدنية لكن تتطلّع دوماً لإضافة بعض المغامَرة إلى حياتها.
تجسِّد ’إم جي WHALE‘ عبر تصميمها المستقبلي وشكلها الظلّي الجريء المشابه لسيارات الكوبيه الروح الشبابية والتقدُّمية للناس الذين يعيشون ويعملون في المدن الحيوية بالمنطقة. أما التفاصيل المستوحاة من الحوت مثل الشبك الأمامي الحصري والأضواء النهارية الجارية المستلهَمة من حوت البالين فتساعد بأن تعكس حيوية وذكاء وجمال هذا الطراز. وتشمل النفحات البحرية الأخرى مرايا الأبواب المستوحاة من زعنفة الحوت والجناح الخلفي ومقبض نقل الحركة المستلهَمَين من ذيل الحوت.
علاوة على هذا، فإن بعض الخصائص مثل السقف الأسود اللامع من لونين، وإضافات المصد بالذهبي غير اللامع، وأطراف أنابيب العادم المزدوجة الكرومية، والزخرفة البرونزية، فتعزّز كلّها المظهر البصري الملفت لهذه الـSUV الكوبيه. كما ترتكز المركبة على عجلات سبيكية أنيقة بقطر كبير يبلغ 19 بوصة وهي تشير إلى تفوّقها على منافِساتها من الناحية التصميمية.
تتألّق هذه الـSUV الكوبيه عبر مقصورة داخلية أنيقة وراقية الجودة بحيث تضمن التمتُّع بالهدوء والسلاسة والراحة خلال التنقُّلات اليومية والرحلات الطويلة، وذلك بفضل باقة من الخصائص مثل التعديل الكهربائي للمقاعد مع ميّزة الذاكرة، وخاصّية تكييف الهواء ثنائي المناطق وفتحة السقف البانورامية ذات التشغيل الكهربائي.
ويتم الترفيه عن الركّاب والحفاظ على اتصالهم مع العالم حولهم عبر خصائص وتقنيات فائقة مثل نظام Bose الصوتي من 9 مبكِّرات، ووضعية ضبط الإنارة المزاجية من 256 لوناً والشاشة البانورامية المزدوجة المنحنية حجم 12.3 بوصة والمدمَجة بسلاسة.
أما اللائحة الشاملة من مزايا السلامة، فتشمل نظام الرؤية المحيطية عالية الوضوح (HD) بنطاق 360 درجة وباقة من خصائص السلامة النشطة والكامنة، وأجهزة المساعَدة الإلكترونية لجعل الرحلة خالية من المشاكل إضافة لجعلها مريحة. إلى جانب هذا، يتم صنع ’إم جي WHALE‘ بالارتكاز على شاسيه ذي بُنية متينة وقوية مصنَّفة لمستويات عالية من الصلابة الالتوائية، والتي توفر الحماية القصوى والميّزة الديناميكية.
يتم توفير الطاقة لهذه الـSUV الكوبيه الانسيابية عبر محرّك سعة 2.0 ليتر بشاحن توربيني يولّد قوّة قدرها 231 حصاناً وعزماً يبلغ 370 نيوتن-متر، وهو يتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية عالية الاعتمادية من 8 سرعات. ويوفر محرّك السحب القسري العزم الضروري لنقل خمسة ركّاب وأمتعتهم بسلاسة وفعالية، أما نمط الإزاحة المنخفضة عبر السرعات الثمان لنظام نقل الحركة الحديث فيساعد بتخفيض استهلاك الوقود.
وعلّق توم لي، المدير التنفيذي لشركة ’إم جي موتور‘ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هذا بالقول: "تستمر حملة
’إم جي‘ الهادفة لتوفير مركبات رياضية متعدِّدة الاستعمالات عالية القيمة مع إطلاق طرازنا WHALE الجديد كلّياً. وسوف تحظى ’إم جي WHALE‘ بالتقدير من قِبَل أصحاب الشخصيات التقدّمية والذين يؤمنون بأهمّية التعبير عن الذات. فلغة التصميم العاطفية تستلهم نفحاتها من الحوت لتعكس الطاقة والجمال في خطوطها. كما إنها توفر لائحة استثنائية من خيارات الراحة ضمن مركبة معقولة السعر لتلبية متطلّبات واحتياجات العملاء في الشرق الأوسط."
يبدأ سعر ’إم جي WHALE‘ من 23,700 دولار أمريكي (دون الضرائب). وسوف يتم قريباً الإعلان عن الأسعار لكل الأسواق. وستستفيد أيضاً طرازات ’إم جي WHALE‘ الجديدة كلّياً من ضمان العلامة التجارية الشهير لفترة ستة سنوات/مسافة 200,000 كلم.
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