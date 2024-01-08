XTB العالمية تعتمد تكنولوجيا مبتكرة جديدة لجعل الاستثمار السلبي أكثر ملائمة

(MENAFN
- Your Mind Media ) الامارات العربية المتحدة ، دبي – 8 يناير 2024
XTB - شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تقدم واحدة من أشهر منصات الاستثمار في أسواق المال العالمية بالإضافة إلى مزايا التداول عبر الهاتف الجوال - تَسعد بأن تُعلن اليوم عن إطلاقها منتجًا جديدًا مبتكرا للاستثمار السلبي طويل الأجل. وبفضل التكنولوجيا المبتكرة، أصبح بإمكان المستثمرين في الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من الفرص والإمكانيات المتنامية للصناديق المتداولة في البورصة؛ بالإضافة إلى بناء محافظهم الفردية والتداول بسهولة فائقة من خلال الهاتف الجوال.
حيث تتميز الصناديق المتداولة في البورصة بأنها توفر للمستثمرين مزايا التداول في سلة متنوعة من الأصول المالية (مثل الأسهم أو السندات) التي يتم تداولها طوال اليوم في البورصة كما هو الحال بالنسبة للأسهم. أيضا، تتيح الصناديق المتداولة في البورصة للمستثمرين تتبع أداء مؤشر معين مثل مؤشر ستاندرد آند بورز500 أو الاستفادة من فرص الاستثمار في قطاع محدد (مثل التكنولوجيا والأدوية)، أو سلعة محددة (مثل النفط والذهب) أو شركات معينة (مثل أسهم الأرباح).
وخلال السنوات الأخيرة، حققت صناديق الاستثمار المتداولة شعبية كبيرة بين المستثمرين على مستوى العالم، لا سيما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وهو ما دفع XTB العالمية إلى ابتكار العديد من الآليات لتعزيز ريادتها في منتجاتها القائمة على صناديق الاستثمار المتداولة لتلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين في المنطقة.
وفي حديث له أشار أشرف دريد المدير الإقليمي لـXTB العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقوله "تعد صناديق الاستثمار المتداولة والاستثمار السلبي خيارًا استثماريًا قويًا للمستثمرين؛ خاصة أنها تتيح لهم فرص بناء محفظة متنوعة دون الحاجة إلى انتقاء الأدوات المالية يدويًا واحدة تلو الأخرى، وذلك بفضل الإمكانيات الهائلة التي تتميز بها. "وتابع بقوله "بالطبع، تهدف خطط الاستثمار الطموحة إلى جعل الاستثمار السلبي أكثر سهولة وملائمة، وقد يكون لها دور كبير في تعزيز شعبية تلك الأصول المالية في الأسواق المحلية".
وبفضل استراتيجيتها المبتكرة، توفر XTB العالمية لعملائها في الإمارات العربية المتحدة فرص الاستثمار في صناديق الاستثمار بحد أدنى 15 دولار وإنشاء 10 محافظ تضم بحد أقصى 9 صناديق استثمار متداولة لكل منها. وتوفر XTB للمستثمرين مزايا الاختيار من بين أكثر من 300 صندوق استثمار متداول في البورصة، وتساعد خطط الاستثمار التي توفرها الشركة، في تبسيط عملية اختيار الأصول المتداولة من خلال إعادة تقييم الاختيارات المتاحة بناءً على عوامل مختلفة، مثل نوع الصندوق، والتكوين الجغرافي واختيارات المستثمر، وتصنيف Morningstar، وأداء الخطة خلال السنوات الخمس الماضية.
وفور قيام المستثمر بإنشاء خطته الفريدة على تطبيق XTB سوف يتاح له بسهولة تحديد مبلغ الاستثمار بما يتوافق مع استراتيجيته. حيث يتم تخصيص الأموال تلقائيًا بناءً على ملف المخاطر الفردي وأفق الاستثمار، بالإضافة إلى إمكانية فتح أو إغلاق خطط الاستثمار في أي وقت، وهو ما يسمح له بإعادة تخصيص الأموال حسب المعطيات الراهنة وبناء على تقييمه للأولويات.
والتزامًا منها بسياسة الابتكار، أضافت XTB مؤخرا آلية الدفعات المتكررة، التي تتيح للمستثمر تقديم الدعم المالي لخطط استماراته الفردية بانتظام من خلال الرصيد المتاح في حسابه لدى XTB، بحيث يتم استثمار كل عملية إيداع تلقائيًا بما يتماشى مع المعطيات الراهنة وتفضيلات المستثمر.
وتعقيبًا على تلك المزايا الفريدة، أشار دريد بقوله "نعمل باستمرار على تقديم خطط استثمار واعدة تلبي احتياجات المستثمرين الذين يبحثون عن آليات مبتكرة لاستثمار أموالهم لكن لديهم الوقت الكافي لمتابعتها. وبفضل آلية الدفعات المتكررة التي اضفناها مؤخرا، كخطوة استراتيجية لدعم وتعزيز خطط الاستثمار؛ أصبحت الاستثمارات طويلة الأجل أكثر ملاءمة للمستثمرين".
وتماشيًا مع العروض الحصرية الشاملة التي توفرها XTB العالمية، توفر الشركة فرص الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة "بدون عمولة" * بالإضافة إلى مزايا إعداد وصيانة خطط الاستثمار "مجانا"، ما يعني أن الاستثمار سوف ينمو بشكل أسرع وأكثر كفاءة، دون تحمل أي تكاليف إضافية.
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