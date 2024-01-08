معهد دراسات الترجمة بجامعة حمد بن خليفة يبدأ التسجيل في دورات اللغات لربيع 2024

(MENAFN
- Hamad Bin Khalifa University) الدوحة، 8 يناير 2024: أعلن مركز اللغات التابع لمعهد دراسات الترجمة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة حمد بن خليفة، عن فتح باب التسجيل في دورات اللغات لموسم ربيع 2024.
تغطي الدورات 12 لغة تتضمن: العربية، والصينية (الماندرين)، والإنجليزية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والكورية، والبرتغالية، والروسية، والإسبانية، والتركية. وتبدأ الدورات في 20 يناير 2024، حيث يقدم خبراء المركز المؤهلون إرشادات في كل من الفصول الدراسية أو عبر الإنترنت، باستخدام وسائل ذكية وتقنيات حديثة، لتعزيز بيئة تعليمية متميزة لطلابهم.
كما سيتمكن المشاركون من تطوير قدراتهم في التحدث والاستماع والقراءة والكتابة بلغتهم المختارة وفقًا لمستوى كفاءتهم.
وتعليقًا على بدء الفصل الدراسي الجديد للمركز، قالت الدكتورة أمينة حسين، مدير مركز اللغات بمعهد دراسات الترجمة: "مع بداية العام الجديد، يفتح مركز اللغات باب التسجيل لدورات الفصل الدراسي الجديد، حيث يتسنى للمتعلمين التعرف على لغات جديدة أو الارتقاء بمهاراتهم في لغات أخرى، كما نرحب بأفراد المجتمع من جميع الأعمار للانضمام إلى دوراتنا، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لاستكشاف اللغات والثقافات المختلفة".
وستُعقد الفصول الدراسية في المدينة التعليمية، وبالنسبة للطلاب الذين لديهم معرفة مسبقة بلغة ما، عليهم إجراء اختبار لتحديد المستوى، لاختيار الدورة التي تناسبهم وتلبي تطلعاتهم.
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