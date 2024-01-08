فورد بيرفورمانس تعلن أسماء سائقي فريق موستانج جي تي3 العالمي

(MENAFN
- Hill & Knowlton) الرياض، المملكة العربية السعودية، 8 يناير 2024: انضم بن باركر، كريس ميس، دينيس أولسن، آندي بريو وفريديريك فيرفيش إلى السائقين المعلن عنهم سابقاً جوي هاند، ديرك مولر، هاري تينكنيل ومايك روكينفيلر في فريق فورد بيرفورمانس موستانج جي تي3 للعام 2024.
وسوف يقود ميس وفيرفيش السيارة الجديدة في سباق دايتونا سبيدواي الدولي استعداداً لسباق رولكس 24 الشهر المقبل في دايتونا، حيث سيكملان تشكيلة فريق فورد ملتيماتيك، حيث يشارك ميس مع تينكنيل وروكنفيلر في موستانج 64 وينضم فيرفيش إلى هاند ومولر في موستانج 65.
وسوف تشهد منافسات دايتونا الظهور الرسمي الأول لسيارة السباقات الرياضية فورد موستانج GT3 الجديدة، والتي ستكون محط الأنظار مع دخول طراز موستانج الشهير عامه الستين. وابتداءً من سباق دايتونا، سوف تتنافس موستانج في ست من قارات العالم السبع على حلبات أسطورية مثل لومان وإنترلاغوس.
وقال مارك راشبروك، المدير العالمي لفورد بيرفورمانس موتورسبورتس: "هذا عام مهم ومميز للغاية بالنسبة لموستانج، فهو يحتفل بالذكرى الستين لإطلاق هذه السيارة، وسوف نشارك موستانج في سباقات عالمية. وكي نحظى بسيارة سباق مثل موستانج، نحتاج إلى تشكيلة من أفضل سائقي جي تي وأكثرهم خبرة، والسائقون التسعة هم الخيار المثالي."
وأضاف: "جنباً إلى جنب مع شركائنا في ملتيماتيك لرياضات السيارات وأول فريقين من العملاء، بروتون ودايناميك جي تي، نحن اليوم على استعداد لمواجهة أفضل الفرق في العالم على حلبات السباق الأكثر شهرة. ونتطلع بشوق إلى بدء المنافسة في دايتونا في وقت لاحق من هذا الشهر."
وسوف يستعرض سائقو فورد التسعة خبراتهم ومعرفتهم في سباقات التحمل خلال مختلف برامج موستانج جي تي3 حول العالم. ومع خوض الفريق بطولة ويذرتيك، وتحدي جي تي العالمي في أوروبا، وبطولة العالم لسباقات التحمل، وتخطيطه للمزيد من السباقات في وقت لاحق من هذا العام، سيكون السائقون جاهزين لكل فرق عملاء فورد، وبينها حالياً بروتون ودايناميك، وفق الجداول الزمنية للسباقات. وسوف يعلن عن تشكيلة السائقين الكاملة لكل من هذه البرامج من قبل فرق العملاء في وقت لاحق.
يقدم السائق البريطاني بن باركر تجربته الشاملة في سباقات التحمل لفورد بيرفورمانس وبرامج عملائها في جميع أنحاء العالم، حيث تنافس بانتظام في بطولات التحمل وبطولات جي تي إضافة إلى تحقيقه أربعة انتصارات في باثورست 12 ساعة.
أما المتسابق الألماني كريستوفر ميس، فهو بطل لسباق جي تي ماسترز مرتين، كما فاز مرتين بسباق باثورست 12 ساعة إضافة إلى تحقيقه انتصارين في سباق نوربورجرينج 24 ساعة.
وكان دينيس أولسن، الذي يتحدر من النرويج، بطلاً لسباقات الكارت في صغره، قبل أن ينتقل إلى سباقات المقعد الواحد ثم منافسة جي تي. وهو يتمتع بخبرة واسعة وقد أمضى العامين الماضيين في فريق دي تي إم. كما أنّ لديه أيضاً فوزاً ببطولة جي تي إنتركونتيننتال.
ويشتهر آندي بريو بحصوله على ثلاث بطولات عالمية للسيارات السياحية، لكنه كان أيضاً ضمن عائلة فورد وملتيماتيك منذ العام 2016، عندما تسابق مع تينكنيل في فورد جي تي خلال بطولة العالم لسباقات التحمل. ومنذ اختتام برنامج جي تي عام 2019، تفرّغ للعمل مع ملتيماتيك، حيث عمل على عدد من المشاريع الخاصة. وسيكون خير سائق بديل كما سيكون أحد أعمدة الخبرة في الفريق، حيث سيستفيد من معرفته الواسعة السائقون الشباب.
من جهته، يحقق السائق البلجيكي فريديريك فيرفيش الانتصارات منذ بداية مسيرته. وهو أيضاً فاز مرتين بسباق نوربورجرينج 24 ساعة كما فاز بالعديد من البطولات خلال مسيرته في سباقات فورمولا 3.
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