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هيئة تنظيم سوق العمل تنفذ 637 حملة وزيارة تفتيشية خلال أسبوع

1/8/2024 8:15:04 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تنفيذ 637 حملة وزيارة تفتيشية، خلال الأسبوع الماضي الممتد من 31 ديسمبر 2023 إلى 6 يناير 2024، والتي أسفرت عن ضبط 102 عاملاً مخالفًا وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 87 مخالفًا.

كما أسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.

وأوضحت الهيئة بأنه تم تنفيذ 627 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 10 حملات تفتيشية مشتركة منها 3 حملات في محافظة العاصمة، وحملتان في محافظة المحرَّق، و3 حملات في المحافظة الشمالية إلى جانب حملتين في المحافظة الجنوبية.
وقد شارك في الحملات وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.

وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة
أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).

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