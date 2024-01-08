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3 إصابات بتصادم مركبتين في عمان

1/8/2024 8:12:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص، بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم بين مركبتين في منطقة القويسمة نزول المعادي .
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إن الحالة الصحية للمصابين متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشار إلى أنه تم تعليل سبب الحادث مخالفة قواعد وأولويات المرور من قبل سائق المركبة الأولى وبالنسبة لسائق المركبة الثانية عدم تخفيف السرعة عند الاقتراب من التقاطعات.




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