3 إصابات بتصادم مركبتين في عمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص، بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم بين مركبتين في منطقة القويسمة نزول المعادي .
وقال مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" إن الحالة الصحية للمصابين متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأشار إلى أنه تم تعليل سبب الحادث مخالفة قواعد وأولويات المرور من قبل سائق المركبة الأولى وبالنسبة لسائق المركبة الثانية عدم تخفيف السرعة عند الاقتراب من التقاطعات.
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