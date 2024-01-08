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المعايطة يرعى تخريج كوكبة من مستجدّي الأمن العام - صور

1/8/2024 8:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الاثنين، مراسم تخريج دورة إعداد وتأهيل المستجدين، المنعقدة لدى مركز تدريب قوّات الدّرك التخصصي - سواقة .
وبدأ التخريج بالسّلام الملكي، ثم تفقّد مدير الأمن العام طابور الخريجين الذين تقدّموا من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والعادي.
وأظهر الخرّيجون مستوى عاليًا من الكفاءة والانضباط في الأداء، وعزمهم على تنفيذ ما يناط بهم من واجبات مستقبلية بأمانة وإخلاص.
وتلقّى الخرّيجون خلال مدّة الإعداد والتدريب عدداً من المساقات العلمية والعملية، التي اشتملت على مناهج متخصصة في العلوم الأمنيّة والقانونية، وحقوق الإنسان، وبرامج تدريبية لإكسابهم المهارات اللازمة، خلال خضوعهم لبرنامج تدريبي متكامل.
وقال آمر مركز تدريب قوّات الدّرك التخصصي في كلمة له، إن هذه الكوكبة من فرسان الأمن العام أنهوا تدريبهم التأسيسي، بعد أن تسلّحوا بالعلم والمعرفة، ليلتحقوا بزملائهم في ميادين الشرف والبطولة، حاملين رسالة الأمن العام النبيلة، القائمة على الاحترافية في تنفيذ الواجبات الأمنية وتقديم الخدمات الإنسانية، وفقاً لأفضل المعايير، خدمة للوطن والمواطن، وتحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة .
وفي نهاية التخريج، الذي حضره عدد من ضباط الأمن العام، وذوو الخريجين، وزَّع اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، الجوائز التقديرية على مستحقيها.







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