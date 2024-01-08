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سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بخانيونس

1/8/2024 8:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التوغل بخانيونس جنوبي قطاع غزة

وتستمر المقاومة الفلسطينية سرايا القدس وكتائب القسام بالتصدي لجيش الاحتلال الاسرائيلي المتوغل في غزة منذ بدء العملية البرية في القطاع


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