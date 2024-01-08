سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بخانيونس
التاريخ
1/8/2024 8:12:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التوغل بخانيونس جنوبي قطاع غزة
وتستمر المقاومة الفلسطينية سرايا القدس وكتائب القسام بالتصدي لجيش الاحتلال الاسرائيلي المتوغل في غزة منذ بدء العملية البرية في القطاع
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