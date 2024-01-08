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نابولي يتعرض لهزيمة ساحقة ويواصل مسلسل نزيف النقاط

1/8/2024 8:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مني فريق نابولي بهزيمة ساحقة على يد مضيفه تورينو (0-3) في المباراة التي جمعتهما الأحد، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ووقع على ثلاثية تورينو كل من المهاجم الباراغوياني أنتونيو سانابريا، ولاعب خط الوسط الكرواتي نيكولا فلاسيتش، والمدافع الإيطالي أليساندرو بونجيورنو، في الدقائق (43، 52، 66) على الترتيب.
وأكمل نابول المواجهة بعرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد مدافه باسكوالي ماتزوكي .

وتعرض فريق نابولي بذلك للهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات تخللهما تعادل، ليتوقف رصيده عند 28 نقطة، وتراجع إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو".


في المقابل، رفع نادي تورينو رصيده إلى 27 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري.

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