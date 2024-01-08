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ليفربول يطيح بأرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

1/8/2024 8:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطاح فريق ليفربول بمضيفه أرسنال من الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما الأحد، في العاصمة لندن.
جاء الهدف الأول بـ"نيران صديقة" سجله المدافع البولندي ياكوب كيويور، عند الدقيقة 80، خطأ في مرماه.
ومن ثم سجل المهاجم الكولومبي لويس دياز الهدف الثاني "للريدز" عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "الإمارات".

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