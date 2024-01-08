ليفربول يطيح بأرسنال من كأس الاتحاد الإنجليزي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطاح فريق ليفربول بمضيفه أرسنال من الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما الأحد، في العاصمة لندن.
جاء الهدف الأول بـ"نيران صديقة" سجله المدافع البولندي ياكوب كيويور، عند الدقيقة 80، خطأ في مرماه.
ومن ثم سجل المهاجم الكولومبي لويس دياز الهدف الثاني "للريدز" عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "الإمارات".
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