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دوريفال مدرباً جديداً لمنتخب البرازيل

1/8/2024 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي ساو باولو، الأحد، رحيل المدرب دوريفال جونيور لقيادة منتخب البرازيل لكرة القدم.
وقال دوريفال جونيور: كنت أرغب في تحقيق حلم شخصي وهو ما لم يكن ليتحقق لولا ثقة المسؤولين من خلال العمل الذي قمت به في ساو باولو.
وأضاف: أتوجه أيضا بالشكر للمشجعين على مشاعر الحب والمساندة.

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