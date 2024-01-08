دوريفال مدرباً جديداً لمنتخب البرازيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي ساو باولو، الأحد، رحيل المدرب دوريفال جونيور لقيادة منتخب البرازيل لكرة القدم.
وقال دوريفال جونيور: كنت أرغب في تحقيق حلم شخصي وهو ما لم يكن ليتحقق لولا ثقة المسؤولين من خلال العمل الذي قمت به في ساو باولو.
وأضاف: أتوجه أيضا بالشكر للمشجعين على مشاعر الحب والمساندة.
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