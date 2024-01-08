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مبابي يتفق مع ريال مدريد

1/8/2024 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حسم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قراره النهائي بشأن خطوته المقبلة في فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.
أكدت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية في خبر عاجل مساء الأحد "كيليان مبابي سينضم لصفوف ريال مدريد في الموسم المقبل".
وأضافت أن النجم الباريسي توصل لاتفاق مع مسؤولي النادي الملكي خلال الأيام القليلة الماضية.
وينتهي تعاقد كيليان مبابي (25 عاما) مع بي إس جي بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو/حزيران 2024.
وصرح مبابي منذ أيام قليلة أنه لم يحسم بعد قراره النهائي، قائلا "لدي اتفاق مع رئيس النادي ناصر الخليفي، لا أتسكع في حسم القرار".
ويلعب مبابي بصفوف بي إس جي منذ صيف 2017 قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو.
وكان النجم الفرنسي على وشك الانتقال إلى ريال مدريد مجانا في صيف 2022 إلا أنه جدد عقده مع باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة.
يشار إلى أن صحيفة "تايمز" البريطانية، ذكرت اليوم أن مبابي لا تعجبه محاولات ريال مدريد للتعاقد معه مجانا، وبدأ التفكير في خيارات أخرى مثل ليفربول.
وأضافت أن كيليان، 25 عاما، لا يريد أن يتحكم ريال مدريد في مستقبله ومصيره في ظل منح النادي الملكي مهلة للاعب تنتهي منتصف الشهر الجاري.

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