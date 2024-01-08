ديبالا يرد على استفزاز لاعب أتالانتا بحركة مفاجئة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجح باولو ديبالا، نجم روما، في تسجيل هدف لفريقه في شباك أتالانتا، خلال مباراة الفريقين الأحد، بمنافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.
أتالانتا تقدم بالهدف الأول بالدقيقة الثامنة، قبل أن يتمكن ديبالا من تسجيل التعادل في الدقيقة 39 من علامة الجزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).
وعقب احتساب الحكم ركلة الجزاء، عاد إلى تقنية الفيديو لمراجعة الحالة، في لحظة وقف فيها ديبالا بالكرة عند علامة الجزاء.
وخلال انتظار المراجعة، ذهب كوبمينيرز لاعب أتالانتا ليركل الكرة بعيدا عن نقطة الجزاء، مما أثار غضب لاعبي روما.
وبعد احتساب الركلة وتسديد ديبالا للركلة بنجاح، أمسك باولو بالكرة وعاد ليرميها في ظهر كوبمينيرز.
بهذا التعادل، رفع أتالانتا رصيده إلى 30 نقطة بالمركز السادس، فيما وصل الجيالوروسي للنقطة 29 بالمركز الثامن.
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