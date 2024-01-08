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ديبالا يرد على استفزاز لاعب أتالانتا بحركة مفاجئة

1/8/2024 8:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجح باولو ديبالا، نجم روما، في تسجيل هدف لفريقه في شباك أتالانتا، خلال مباراة الفريقين الأحد، بمنافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي.
أتالانتا تقدم بالهدف الأول بالدقيقة الثامنة، قبل أن يتمكن ديبالا من تسجيل التعادل في الدقيقة 39 من علامة الجزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1).
وعقب احتساب الحكم ركلة الجزاء، عاد إلى تقنية الفيديو لمراجعة الحالة، في لحظة وقف فيها ديبالا بالكرة عند علامة الجزاء.
وخلال انتظار المراجعة، ذهب كوبمينيرز لاعب أتالانتا ليركل الكرة بعيدا عن نقطة الجزاء، مما أثار غضب لاعبي روما.
وبعد احتساب الركلة وتسديد ديبالا للركلة بنجاح، أمسك باولو بالكرة وعاد ليرميها في ظهر كوبمينيرز.
بهذا التعادل، رفع أتالانتا رصيده إلى 30 نقطة بالمركز السادس، فيما وصل الجيالوروسي للنقطة 29 بالمركز الثامن.

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